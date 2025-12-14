人民大學899元羽絨服賣斷貨 多所高校定製品也被追捧

人民大學書記張東剛發帖截圖。(取材自極目新聞)

近日，中國多所高校定製羽絨服線上熱銷，吸引年輕人湧入高校買羽絨服。中國人民大學黨委書記張東剛日前發帖推薦該校近期上新的超絨羽絨服。「人大899元（人民幣，下同，約127美元）書記嚴選羽絨服賣斷貨」登上微博 熱搜，閱讀量達2237萬（截至13日），討論互動量過萬。人大紅創中心的一名工作人員表示，羽絨服上新後銷量很不錯，還有幾款賣斷碼。

綜合極目新聞、大風新聞報導，張東剛10日使用「人大剛子」帳號發帖，內容為兩張圖，第一張為學校紅色超絨羽絨服的宣傳圖，第二張為該羽絨服的產品及購買信息圖：清晰列出長款、短款、兒童款三種單品，以及「二人世界」、「三口之家」、「四口之家」的組合套餐；同時標註人大紅創文化大廈店、崇德店、匯賢店三個線下門店地址。

人大紅創中心一名工作人員11日回覆稱，這幾款羽絨服為今年新品，首次推出「人大紅」配色，上線後銷量可觀，目前已有款式出現斷碼，「各款都比較受歡迎，學生、校友及教職工都有選購，還有不少校友購買家庭套餐」。學生對該產品期待較高，認為價格划算。「人大紅創」小程序因訪問量過大，一度無法打開。

據了解，「人大超絨羽絨服」正處於預售階段，消費者可通過「人大紅創」公眾號線上商城支付9.9元定金預訂全系列產品。

高校羽絨服熱銷並非新鮮事。此前，中央戲劇學院、北京電影學院等院校的羽絨服也曾賣斷貨。在小紅書 ，中央戲劇學院羽絨服相關筆記獲過萬互動。除中戲外，中國傳媒大學、哈爾濱工業大學、中國政法大學、北京大學羽絨服相關筆記也都獲得過千點讚。

高校羽絨服為何持續走紅？原因有以下三點：

一是明星效應。例如在中戲，冬季校園裡常見學生穿著同款黑色長款羽絨服，被戲稱為「中戲複製人」。明星如胡先煦在「花兒與少年5」中也身穿中戲羽絨服，帶動了公眾關注。

哈爾濱工業大學文創中心與某品牌聯名推出「哈工大專屬款羽絨服」。（取材自大象新聞）

二是名校背書。哈工大、北電等高校憑藉專業特色，為羽絨服注入科技或文化內涵。如哈工大羽絨服採用智能溫控技術與可呼吸面料；北電羽絨服則設計有蒙太奇光柵、專屬校徽拉鏈頭等細節，凸顯學校特色。

北京電影學院羽絨服。（取材自大象新聞）

三是實用與高性價比。據有意思報告「2025羽絨服調查」，消費者選購時重點關注款式、價格和充絨量等參數。以北京電影學院75周年限定款為例，採用新國標90%絨子含量鴨絨，蓬鬆度700FP，清潔度1000mm，充絨量最高達600g，師生校友價1099元。

一些年輕人表示，高校出品讓人放心，「這麼大的學校不至於自砸招牌」。艾媒諮詢首席分析師張毅 指出，高校羽絨服的熱銷還源於情感價值，對在校學生，它是增強歸屬感的身分標識；對高校仰慕者，它則是一種情感寄托。