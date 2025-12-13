我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

嬰兒爽身粉致癌案 加州法院判嬌生賠4000萬元

華女嫁白男為房產 希望對方年齡「愈大愈好」？

放生米、礦泉水？中佛協：兩者皆無情之物 反折損福報

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
近期有民眾在遼寧葫蘆島一處海邊碼頭向海中傾倒大米，表示在「放生」大米。（取材自百度百科）
近期有民眾在遼寧葫蘆島一處海邊碼頭向海中傾倒大米，表示在「放生」大米。（取材自百度百科）

近期有中國民眾在遼寧葫蘆島一處海邊碼頭向海中傾倒大米，表示在「放生」大米，也有消息稱有中國民眾「放生」礦泉水。對此，中國佛教協會13日發文回應稱，大米跟水兩者屬於無情之物，無所謂「殺生」與「放生」，不要曲解濫用「放生」，誤導公眾。

中國佛教協會指出，佛教所謂「放生」，是指把可能被宰殺、面臨生命危險的動物解救出來，釋放到適合它們生存的自然環境中，使其生命得以保存和延續。其源於「無緣大慈，同體大悲」精神和《梵網經》「不行放救戒」。

該協會表示，按照佛教教理，大米是植物的種子，並沒有心識，礦泉水沒有生命，兩者屬於無情之物，不屬於有情眾生。所謂放生大米、礦泉水，不僅不符合佛教的教理教義，而且與佛教倡導的惜福惜物理念相背離；不僅違背中華民族勤儉節約的傳統美德，造成糧食和資源浪費，甚至危害環境，是折損福報的行為。

該協會強調，放生方法不當，很可能有違放生的初衷，甚至傷害更多的生命、破壞生態環境，引發社會詬病，損害佛教形象。因此他們積極倡導「合理放生」，引導佛教界科學放生、文明放生、理性放生。

最後，該協會強調佛教界要結合「學法規、守戒律、重修為、樹形象」教育活動，深入學習貫徹《中華人民共和國野生動物保護法》《水生生物增殖放流管理規定》《關於進一步規範引導動物放生活動的通知》等法律、規章和規範性文件。

據中國網友分享視頻，遼寧葫蘆島一處海邊碼頭11月20日，有幾名中老年人將多袋已開封的大米傾倒至海中，期間一名短髮女子在與家人通話時稱「在海邊，剛放生」。

該女子隨後也參與傾倒大米，此時視頻拍攝者口中還「念念有詞」。該舉引發網友熱議，因為對放生大米的行為表示不解，質疑其既浪費糧食，也可能對海洋環境造成汙染。

華人

上一則

黎智英國安案15日宣判 將開7延伸庭、逾500公眾席

延伸閱讀

持續抓緊糧食安全 中國今年糧食生產再增長1.2%

持續抓緊糧食安全 中國今年糧食生產再增長1.2%
紐澤西佛光會歲末送暖

紐澤西佛光會歲末送暖
紐約市家庭糧食不足問題惡化 民眾分享省錢妙招

紐約市家庭糧食不足問題惡化 民眾分享省錢妙招
中國漁船南韓外海翻覆 遼寧官員涉嫌「見死不救」

中國漁船南韓外海翻覆 遼寧官員涉嫌「見死不救」

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌