闢謠辭職傳聞 中證監主席吳清：錯誤報導創造流量

此前傳出可能因健康因素「辭職」的中國證監會主席吳清，日前出席公開活動特別針對此事作出澄清。（取材自證監會官網）

日前外媒曾報導，中國證監會主席吳清可能因健康因素「辭職」。吳清近日出席公開活動特別針對此事澄清，並稱相關錯誤報導創造流量，浪費部分行業同事經歷，覺得挺不應該。而吳清這次亮相且不點名具體外電稱誤報，也意味他將繼續執掌證監會。

吳清6日出席中國證券業協會第八次會員大會，根據中國證監會網站官方通稿，僅記錄吳清在大會上針對打造一流投行與投資機構的發言。不過，港媒星島日報署名紀曉華觀察文章紀錄了吳清在會上的「漏網鏡頭」。

「參加這個會不是讓大家看到我健在，主要還是來看看大家」吳清的開場白引發台下的一片笑聲，「前一段時間出差的過程當中，碰到重要的通訊社『報導』一些情況，我倒是不以為意。但是由於那樣一些誤報，創造了很多的流量，浪費了一部分行業的同事們的精力，我倒覺得挺不應該的。」

路透11月13日引述知情人士報導，吳清因健康原因已向相關部門表達了辭職意願，但尚不清楚是否已經獲批，以及何時離任。由於前兩任主席劉士余、易會滿分別貶官落馬，中國證監會主席一職似乎成為「高危職業」。

但中國證監會官網顯示，吳清11月10日至13日訪問法國和巴西 。此後，他又有三次公開亮相，包括：在證監會貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講報告會上做報告；會見亞塞拜然中央銀行行長卡濟莫夫；出席證監會2025年以來新提拔晉升局處級幹部憲法宣誓儀式。顯示吳清在路透報導其辭職的消息期間，仍正常出席公開場合。

據中國證監會官網訊息，吳清在這次大會上，談及十五五規劃方向，鼓勵頭部機構通過併購重組打造國際一流投行，且將對優質券商「適度鬆綁」，也強調對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。