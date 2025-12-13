我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被譽「古裝第一美人」中國女星何晴去世 享年61歲

紐約迎本季首場降雪 周末恐積雪3-5吋

闢謠辭職傳聞 中證監主席吳清：錯誤報導創造流量

記者黃雅慧／即時報導
此前傳出可能因健康因素「辭職」的中國證監會主席吳清，日前出席公開活動特別針對此事作出澄清。（取材自證監會官網）
此前傳出可能因健康因素「辭職」的中國證監會主席吳清，日前出席公開活動特別針對此事作出澄清。（取材自證監會官網）

日前外媒曾報導，中國證監會主席吳清可能因健康因素「辭職」。吳清近日出席公開活動特別針對此事澄清，並稱相關錯誤報導創造流量，浪費部分行業同事經歷，覺得挺不應該。而吳清這次亮相且不點名具體外電稱誤報，也意味他將繼續執掌證監會。

吳清6日出席中國證券業協會第八次會員大會，根據中國證監會網站官方通稿，僅記錄吳清在大會上針對打造一流投行與投資機構的發言。不過，港媒星島日報署名紀曉華觀察文章紀錄了吳清在會上的「漏網鏡頭」。

「參加這個會不是讓大家看到我健在，主要還是來看看大家」吳清的開場白引發台下的一片笑聲，「前一段時間出差的過程當中，碰到重要的通訊社『報導』一些情況，我倒是不以為意。但是由於那樣一些誤報，創造了很多的流量，浪費了一部分行業的同事們的精力，我倒覺得挺不應該的。」

路透11月13日引述知情人士報導，吳清因健康原因已向相關部門表達了辭職意願，但尚不清楚是否已經獲批，以及何時離任。由於前兩任主席劉士余、易會滿分別貶官落馬，中國證監會主席一職似乎成為「高危職業」。

但中國證監會官網顯示，吳清11月10日至13日訪問法國和巴西。此後，他又有三次公開亮相，包括：在證監會貫徹黨的二十屆四中全會精神宣講報告會上做報告；會見亞塞拜然中央銀行行長卡濟莫夫；出席證監會2025年以來新提拔晉升局處級幹部憲法宣誓儀式。顯示吳清在路透報導其辭職的消息期間，仍正常出席公開場合。

據中國證監會官網訊息，吳清在這次大會上，談及十五五規劃方向，鼓勵頭部機構通過併購重組打造國際一流投行，且將對優質券商「適度鬆綁」，也強調對於加密資產等新業態要深入研判、審慎對待，看不清管不住的堅決不展業，違法違規的堅決不做。

巴西

上一則

中國慰安婦剩7人在世 南京大屠殺倖存者：傷疤永遠忘不掉

延伸閱讀

路透：中企需求強勁 Nvidia考慮增產H200晶片

路透：中企需求強勁 Nvidia考慮增產H200晶片
台灣一行 有所驚喜

台灣一行 有所驚喜
曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」

曼達尼要求紐約市府179員工辭職 挨批「重大錯誤」
民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

民主黨眾議員被控盜領500萬救災經費 她否認指控、拒絕辭職

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
被害女生王哲。（取材自揚子晚報/倫敦警察局供圖）

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

2025-12-11 07:30

超人氣

更多 >
戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌