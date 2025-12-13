中國人民大學羽絨服「人大紅」上新 書記「帶貨」 數款賣斷碼

人大書記張書剛發帖截圖。(取材自極目新聞)

近日，多所高校定製羽絨服線上熱銷，中國人民大學黨委書記張東剛10日也在社交平台上發帖推薦該校近期上新的人大超絨羽絨服。不少網友在評論區留言求購，「書記能送我一件羽絨服嗎」。人大紅創中心的一名工作人員11日表示，羽絨服最近兩天上新，銷量很不錯，還有幾款賣斷碼，「可能書記看到覺得很有意思就推薦了。」

人大羽絨服產品介紹圖。(取材自極目新聞)

極目新聞報導，據中國人民大學黨委書記張東剛使用「人大剛子」帳號發帖，內容為兩張圖，第一張為學校紅色超絨羽絨服的宣傳圖，第二張為該羽絨服的產品及購買信息圖：清晰列出長款、短款、兒童款三種單品，以及「二人世界」、「三口之家」、「四口之家」的組合套餐；同時標註人大紅創文化大廈店、崇德店、匯賢店三個線下門店地址。此帖發出後，不少網友在評論區留言求購，「書記能送我一件羽絨服嗎」、「能在評論區抽個獎送我一件嗎」。

據報導，人大紅創中心一名工作人員11日回覆稱，這幾款羽絨服為今年新品，首次推出「人大紅」配色，近兩日上線後銷量可觀，目前已有款式出現斷碼，「各款都比較受歡迎，學生、校友及教職工都有選購，還有不少校友購買家庭套餐」。學生對該產品期待較高，認為價格划算。

報導指出，「人大超絨羽絨服」正處於預售階段，消費者可通過「人大紅創」公眾號線上商城支付9.9元人民幣(約1.4美元)定金預訂全系列產品（含長款、短款、兒童款及家庭組合套餐），支付尾款後即可享受對應特惠價。此次預售優惠將持續至1月20日：長款羽絨服當前特惠價899元，短款599元，兒童款399元，每款均有不同顏色可供選擇。