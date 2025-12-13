連夜追加20萬 張家界荒野求生賽因天氣喊卡 8選手平分48萬

選手「苗王」。(取材自極目新聞)

張家界七星山「荒野求生」挑戰賽因極端天氣11日晚突然提前喊卡，並連夜追加20萬元人民幣(約2.8萬美元)獎金，八位選手平分48萬元獎金。對此，有網友表示，「挨餓兩個月不到，拿到十萬多元加隱形價值，很值得了」。

極目新聞報導，該挑戰賽組委會11日晚突然發布「致張家界七星山荒野求生選手及廣大『荒野人』的一封信」稱，經組委會慎重會商，決定提前結束第二季張家界七星山「荒野求生」挑戰賽。當晚參賽的八位選手全部安全撤到酒店。

12日有消息稱，張家界七星山荒野求生挑戰賽48萬元獎金平分給8位選手。賽事主辦方、張家界七星山景區相關負責人表示，此消息屬實，韋山、「張老六」張宗譜、「熊二」祁存棟、「建哥」康宗建、「苗王」吳高書、「歸途」董勝、「道友」孫高、「蜜蜂哥」符民樂8位選手將平分48萬元獎金。

賽事主辦方、張家界七星山景區總經理田健兵說，已召開通氣會並正式宣布，因寒潮致氣溫跌破-5℃，且賽事規則需進一步完善，為保障選手安全，第二季荒野求生挑戰賽即日起終止。

對於獎金分配，「按照原來的規定冠軍獎金為20萬元，我們連夜追加20萬元，獎金池目前一共是48萬元，將全部給到8位選手。」田健兵說。

針對公眾關切，組委會推出「五重」硬核權益，包括八名選手全員獲評「七星山超級VIP」，本人及直系親屬終身免費遊七星山；選手暢享張家界300+景區免費通行權（一次）；48萬元總獎金全額發放，未來同類賽事可直通參賽；目前選手已統一安排全面體檢，健康問題由景區全權負責。

田健兵還說，景區將每年設立20萬元的生態修復基金，踐行「無痕山林」承諾。「安全與生態永遠是首位，停賽是為了更專業地重啟。」後續將全面復盤賽事，推動建立行業標準，未來賽事將更規範、更有保障。

瀟湘晨報報導，針對大家關注的安全問題，8位選手12日一早已經在工作人員的陪同下到醫院進行全面體檢。「如果身體檢查出問題，由七星山全程安排治療。」