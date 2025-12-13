安徽師善意謊稱病逝生轉學 同學寫信：xi望還記得我們

同學寫信道：「xi望你還記得我們」。(取材自極目新聞)

安徽淮南田家庵區一名三年級小學生因病去世，這讓班主任非常痛心。上課時，班主任並沒有告訴其他小朋友真相，而是說這名同學轉學了並讓小朋友們給這位同學寫了一封信。有小朋友們信中寫道，「xi望你還記得我們」。孩子們之間樸實無華的友誼感動了網友，有網友說：「這一刻，我好似明白紙短情長的真正含義。」

綜合極目新聞、紅星新聞報導，該校一名老師12日說，確實有一名學生因病去世，班主任老師得知消息後哭了好久，跟孩子們說轉學了，可能老師不想讓其他小朋友們傷心，所以才講了一個善意的謊言。

通過這位班主任於11日發在網上的信息可知，她已經教這名學生兩年了，這名學生活潑可愛，英語拔尖，愛跳街舞，課下特別愛圍在她身邊分享趣事。這名老師在網上還寫道：「孩子最後的時光沒有痛苦，怕孩子害怕，沒選擇坐救護車從上海回來。他們一家人在一起，爸爸開著車，孩子在媽媽的懷裡走的。最後的時刻也是幸福的，帶著微笑。」

這名班主任並沒有告訴班上其他小朋友事情的真相，而是告訴他們，這位同學因為生病不得不轉學，而且很捨不得離開。班主任告訴小朋友們，一起來給這位同學寫一封信，什麽都可以，老師會轉交給這位同學。

小朋友們信中寫道，「在新學校時，你一定要把這封信帶著，如果你很難過，就看看這封信裡面的內容，希望能暖心」、「你到了新學校要交一個新朋友，不要天天都想著我們」、「要是以後你想我們大家，就當作我們在你面前」、「xi望你還記得我們」。

當時寫信時的場景，這位班主任這樣描述：「平時坐在講台邊調皮搗蛋的孩子寫完後，偷偷地往講台上放了幾塊水果形狀的橡皮，害羞地說：『老師，這是我想送給他的，希望他早點康復。』其他同學紛紛效仿，有送自己的寶劍橡皮的，有送自己的寶貝卡片的。」

班主任說：「還有個調皮的孩子寫得特別認真，最後一個交上來……他湊到我身邊，帶著哭腔對我說：『老師，你跟他講，我特別想他，我希望他回來。』」

小朋友寫完信，班主任把去世學生的書本收拾一下，和孩子們的信、送的小禮物一起裝在盒子裡，而她自己也送了一卷小紅花給這名學生。