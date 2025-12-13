他的水文模型成功預測洪水…歐洲秘密武器許崇育 返中任教

「曾是歐洲秘密武器」、著名水文學家許崇育已全職加盟華北水利水電大學。 （取材自觀察者網）

瑞典 籍華人 、水文學家許崇育過去30年來一直是歐洲對抗海平面上升、應對氣候變化的「秘密武器」，日前他決定放棄海外工作全職加盟華北水利水電大學，投身中國氣候變化水資源管理、氣候變化應對和生態環境保護等領域。

觀察者網報導，許崇育在奧斯陸大學工作期間，他開發的水文模型在第一朵雲形成之前就預測到洪水，幫助保護從哥本哈根到布魯塞爾等眾多城市。他日前在河南 鄭州參加華北水利水電大學為他舉行的歡迎儀式，該校校長劉俊國表示，這是該校聘請的首位頂尖海外人才。

許崇育曾是挪威奧斯陸大學的終身教授，同時也是挪威科學與文學院院士、挪威工程院院士，如今毅然放棄了一切。

報導指出，許崇育證實已經辭去奧斯陸大學終身教授職務，全職加盟華北水利水電大學；「我與奧斯陸大學已不再保持工作關係，但鑑於我20多年來為該校做出的貢獻，校方將保留我的『榮譽教授』頭銜。」。

「回國發展一直是我學術生涯規畫中的重要考量因素，」許崇育表示：「近年來，中國在水資源管理、氣候變化應對和生態環境保護等領域有著重大戰略需求，這提供給我為國家發展做出貢獻的機會。」

報導稱，劉俊國對許崇育全職加盟華水表示熱烈歡迎，他指出，許崇育院士是享譽世界的水文學泰斗，在全球變化水文響應、非平穩性水文頻率分析等關鍵領域做出系統性、開創性貢獻，培養大量國際視野的青年科學家，學術影響力遍及全球。

許崇育長期致力於全球環境變化與水文響應、水資源與水力發電、不同氣候帶水文模擬、水資源管理和洪水預報等領域的研究，是全球水文模型、非平穩性頻率分析等方向的奠基人之一。

他開發的水量平衡模型已在多個國家得到應用，為丹麥、比利時北部和瑞典中部在氣候變化情景下進行水資源評估提供實用工具。而他近期的研究重點，是中國主要河流（包括青藏高原河流）的水文特徵，以及大型水庫的優化運行。

許崇育2016年當選挪威科學與文學院院士，2018年當選挪威工程院院士，2022年榮獲北歐水文協會終身成就獎；

許崇育已發表國際頂級學術論文600餘篇，谷歌學術被引超3萬次，H指數高達101，連續多年入選全球高被引科學家。