我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從森林看到湖泊 造訪紐約州小鎮漫遊雪國風光

又是他 黃仁勳繼時代雜誌後 再登金融時報年度風雲人物

「娃還嫩著」…廣州有學校為全紅嬋立銅像 網轟「觸霉頭」

中國新聞組／北京12日電
全紅嬋雕像。(取材自上游新聞)
全紅嬋雕像。(取材自上游新聞)

近日有網友發布視頻，稱在逛廣州體育職業技術學院時，發現中國跳水選手全紅嬋的雕像。視頻熱傳後，引發「學校該不該為全紅嬋立雕像」的熱烈討論，有人認為一般都是名人過世才立雕像，此舉有點「觸霉頭」；也有質疑「造神造太過」、「娃還嫩著呢，急啥立碑」。

對此，廣州體育職業技術學院回應稱，全紅嬋的雕像是奧運冠軍群組的一部分，與其他奧運冠軍的雕像共同陳列，校方對於外界的不同聲音理解並尊重。

綜合上游新聞等媒體報導，根據相關視頻，廣州體育職業技術學院陳列的青銅雕像中，全紅嬋是短髮造型，形態生動，連嘴角下方的小痣都還原了。雕像下方用中英文刻有全紅嬋的成績：2020年東京奧運會跳水項目女子單人10米跳台冠軍，2024年巴黎奧運會跳水項目女子單人10米跳台冠軍、女子雙人10米跳台冠軍。

全紅嬋雕像引發熱議，支持者認為，為優秀運動員立雕像無可厚非，可視其為教育榜樣。批評者則擔憂功利導向，認為雕像應傳遞體育精神，而非唯金牌論，教育應注重多元價值，鼓勵學生發現潛能、培養品格；經濟學家宋清輝更直言「狂熱造神之風不可長」、「應立即搬走」。

有分析認為，全紅嬋最打動人的從來不是金牌數，而是那股鮮活的「煙火氣」。如果想激勵學子，根本不用立銅像，把她每天六時半出早操、九時半泡理療桶的監控剪成短片，在教學樓循環播放，比冷冰冰的雕像強百倍。

針對外界批評，廣州體育職業技術學院工作人員回應稱，學校並未為全紅嬋單獨建雕像，而是建了奧運冠軍雕像群組。該群組陳列於校史館內，旨在展示學校培養的十位奧運冠軍風采。

工作人員進一步表示，學校對每一位奧運冠軍及世界冠軍都進行了充分宣傳與展示，奧運冠軍雕像群組中還有很多知名運動員，例如陳艾森、張雁全、劉詩雯等。對於外界存在的不同聲音，該工作人員表示，理解並尊重多元關注視角。

巴黎奧運 全紅嬋 東京奧運

上一則

習近平接班人選如何安排？吳國光：可能會有為減輕壓力的假動作

下一則

發不雅視頻給女同事被開除 男喊「下班後發的」 告公司違法解雇

延伸閱讀

日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」

日本2歌手在北京、廣州順利演出 網酸上海「過度抵制」
起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍

起拍價再降1.3億元 廣州「銅錢大廈」第4次仍流拍
紐約市250餘座戶外雕塑 全靠這6人「美容」

紐約市250餘座戶外雕塑 全靠這6人「美容」
NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

NBA／雙老再戰2028奧運？詹皇、柯瑞給出答案

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
10月26日，福建福州長樂國際機場，乘客辦理飛往東京的登機手續。（新華社資料照）

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

2025-12-11 10:19

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪