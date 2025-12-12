山東東營黃河口成鳥類機場 數十萬候鳥遷徙化身「巨鯨」

有攝影愛好者拍到數十萬隻候鳥密密麻麻飛天的畫面，「鳥浪化鯡」直呼太震撼。（取材自小紅書）

山東東營黃河口近日成了「鳥類國際機場」，賞鳥點吸引大批遊客前來打卡，人們拿著「長槍短砲」的攝影設備對著準候鳥拍攝，影片在網路上頻頻出圈爆火，還有攝影愛好者拍到數十萬隻候鳥密密麻麻飛天的畫面，「鳥浪化鯡」直呼太震撼。

極目新聞報導，山東東營黃河口濕地近日出現候鳥遷徙的「鳥浪奇觀」，鳥群變化飛行陣型，化身為如鯨魚般的形狀，有網友分享在小紅書 ，認為重現莊子「逍遙遊」中「鯤鵬展翅」的奇觀，美景登上小紅書和微博 熱搜，網民紛紛驚嘆莊子寫下「北冥有魚」竟是真實存在的。

網傳影片可以看到，傍晚夕陽餘暉中，一群候鳥同時起飛，陣型不斷變化，有時聚合成巨鯨般，有時又像大鵬展翅，搭配暮色的金色光線，成為令人嘆為觀止的美景，不少遊客更在影片中發出驚嘆。

山東淄博的一位寶媽表示，她帶著孩子們從外地專門來看鳥浪，因為現在是12月天黑得早，所以下午5點多是最佳拍攝時間，「我當時拍的時候先看到最遠處有一團『烏雲』，不斷幻化著陣型向人們飛進，慢慢越來越大，越來越清晰，最終掠過大家頭頂，猶如一張密密麻麻的網一樣，人們沉浸在鳥浪的震撼裡」。

網友們看了紛紛表示，「古代寫鯤的詩人是不是其實是近視眼」、「嚇死我了，以為是蝗災」、「你看這一下就看出了文化差異，莊子寫出了逍遙遊，現在的路人只會『哇靠』！」

莊子「逍遙遊」寫道，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也；化而為鳥，其名為鵬。鵬之背，不知其幾千里也，怒而飛，其翼若垂天之雲」，描寫北方大海一隻名為「鯤」的大魚，能化身為「鵬」鳥，背部長達千里，振翅高飛時翅膀像天邊的雲彩。許多網民指出，一直以為莊子只是寫出虛構出一種動物來表示一種意境，沒想到是「寫實」。

據了解，因為東營地處黃河入海口，是「東亞—澳洲 」與「環西太平洋」兩大全球重要候鳥遷飛通道的交會點，也被稱為是鳥類的「國際機場」，時常能看到候鳥遷徙變換陣型的「鳥浪」的奇景。

據東營市野生動物保護協會（東營市觀鳥協會），東營市境內鳥類411種，其中國家一級保護鳥類26種，國家二級保護鳥類72種。