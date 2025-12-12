採購、違規、書法賽…「全網最忙五人組」至少24起名單造假

中國多地公家機關公示和民間活動獲獎人員等名單，近日被發現大量出現複製、貼上百度 文庫「10000個中國普通人名字」文檔開頭五個名字的荒誕造假情況，被諷「全網最忙五人組」，據媒體統計，目前累計至少24起。

據了解，最早出現在2019年，北從黑龍江、南到廣東都有；而且，被搬運的不只這五個名字，其中有75％複製了該文檔的人名，百度文庫中另一份文檔「1萬個名字」也被搬運了三次。而造假的原因，主要都是因為形式主義的「懶」。

據南方都市報報導，近日，一組名字在各類網路公示名單中頻繁「穿梭」，他們是把關3000萬政府採購項目的評審專家，也是「華夏杯」全國書法大賽特等獎得主；他們曾在遼寧撫順街頭因佔道經營被罰款50元（人民幣，下同，約7美元），又在兩年後「逆生長」獲得黑龍江一場書畫大賽毛筆幼兒組銀獎。

其中，以「張吉惟」為首的「全網最忙五人組」，最終被證實為複製黏貼自百度文庫中一份名為「10000個中國普通人名字」的文檔開頭。據不完全統計，截至12月10日，媒體公開報導的此類「照搬人名」案例至少24起，其中75%都複製自同一份文檔，文體賽事、政務公開成為這類操作的重災區。24起案例跨越湖北、黑龍江、四川、天津、廣東等地。

被複製的也不只是這份文檔，例如百度文庫中另一份文檔「1萬個名字」被搬運了三次。還有更為隨意的編造，如遼寧撫順新撫區住建局在行政處罰公示中，出現了「李現 」等明星名字，以及「丁一、李一」等明顯的規律性偽造姓名。

這24起事件涉及了多個領域，包括文體賽事、政務公開、科學研究活動、職稱評審、教育訓練、公益項目等，其中文體賽事和政務公開領域是重災區。文體賽事占近四成，主要包括各類商業或協會性質比賽以及藝術表演活動。面對輿論質疑，截至目前共有11家涉事單位發布了通報或回應，整體而言，形式主義的「懶」、面子工程的「虛」以及掩蓋違規的「亂」，是「照搬人名」的三大主要原因。