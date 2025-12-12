我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

採購、違規、書法賽…「全網最忙五人組」至少24起名單造假

中國新聞組／北京12日電

中國多地公家機關公示和民間活動獲獎人員等名單，近日被發現大量出現複製、貼上百度文庫「10000個中國普通人名字」文檔開頭五個名字的荒誕造假情況，被諷「全網最忙五人組」，據媒體統計，目前累計至少24起。

據了解，最早出現在2019年，北從黑龍江、南到廣東都有；而且，被搬運的不只這五個名字，其中有75％複製了該文檔的人名，百度文庫中另一份文檔「1萬個名字」也被搬運了三次。而造假的原因，主要都是因為形式主義的「懶」。

據南方都市報報導，近日，一組名字在各類網路公示名單中頻繁「穿梭」，他們是把關3000萬政府採購項目的評審專家，也是「華夏杯」全國書法大賽特等獎得主；他們曾在遼寧撫順街頭因佔道經營被罰款50元（人民幣，下同，約7美元），又在兩年後「逆生長」獲得黑龍江一場書畫大賽毛筆幼兒組銀獎。

其中，以「張吉惟」為首的「全網最忙五人組」，最終被證實為複製黏貼自百度文庫中一份名為「10000個中國普通人名字」的文檔開頭。據不完全統計，截至12月10日，媒體公開報導的此類「照搬人名」案例至少24起，其中75%都複製自同一份文檔，文體賽事、政務公開成為這類操作的重災區。24起案例跨越湖北、黑龍江、四川、天津、廣東等地。

被複製的也不只是這份文檔，例如百度文庫中另一份文檔「1萬個名字」被搬運了三次。還有更為隨意的編造，如遼寧撫順新撫區住建局在行政處罰公示中，出現了「李現」等明星名字，以及「丁一、李一」等明顯的規律性偽造姓名。

這24起事件涉及了多個領域，包括文體賽事、政務公開、科學研究活動、職稱評審、教育訓練、公益項目等，其中文體賽事和政務公開領域是重災區。文體賽事占近四成，主要包括各類商業或協會性質比賽以及藝術表演活動。面對輿論質疑，截至目前共有11家涉事單位發布了通報或回應，整體而言，形式主義的「懶」、面子工程的「虛」以及掩蓋違規的「亂」，是「照搬人名」的三大主要原因。

百度 李現

上一則

軍民兩用…中國無人機航母「九天」 陝西成功首飛

下一則

王毅將出訪中東3國 推動伊核問題政治外交解決

延伸閱讀

百度旗下AI晶片公司昆侖芯擬分拆上市 但不保證實行

百度旗下AI晶片公司昆侖芯擬分拆上市 但不保證實行
政府採購、書法比賽有貓膩 多地名單出現「最忙5人組」

政府採購、書法比賽有貓膩 多地名單出現「最忙5人組」
假辦比賽真收費？書法大賽獲獎名單被爆照搬「人名大全」

假辦比賽真收費？書法大賽獲獎名單被爆照搬「人名大全」
港府指有棚網檢測證明造假 勒令全港棚網下架

港府指有棚網檢測證明造假 勒令全港棚網下架

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪