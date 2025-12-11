中國今年經濟增長預測 IMF調高至5%

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
國際貨幣基金（IMF）調高中國今、明兩年經濟增長預測分別至5%及4.5%，相較此前調升0.2個及0.3個百分點，主因北京當局料將推出宏觀經濟刺激措施推動消費等，且中美雙邊稅率降低，也將刺激景氣回溫。

亞洲開發銀行（ADB）最新預測中國明年經濟增長預測維持在4.3%，荷蘭國際集團（ING）則預估明年會放緩至4.6%。並指出，需要關注房地產行業持續低迷減慢經濟活動，以及北京當局如何落實促進內需的計畫。

IMF中國事務主管錢德拉（Sonali Jain-Chandra）指出，中國房地產業長時間調整、對地方政府財政溢出效應及消費者信心低迷，導致內需疲弱和通縮壓力。

中國通膨相較貿易夥伴處較低水平，導致實際匯率貶值，從而推動強勁出口並支持經濟增長，但同時加劇外部失衡，長期存在的結構性挑戰將在中期對經濟造成拖累。

然而，IMF稱如果中國官方能通過具擴張性宏觀經濟政策和配套改革、實施財政和金融框架改革與清理資產負債表、結構性改革等三點措施，可使GDP增長到2030年提高約2.5個百分點。

