「最快女護士」多項違規被懲 醫院內部處分洩露惹議

中國新聞組／北京11日電
張水華在馬拉松比賽中領跑。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）
張水華在馬拉松比賽中領跑。（取材自紅星新聞／視覺中國圖）

「最快女護士」張水華近日被福建醫科大學附屬第一醫院通報處分，原因包括違規兼職收酬與以虛假理由獲取調休，被醫院警告處分六個月，且不能參與2025年評優；相關通報衝上熱搜，但有評論指出，比「最快女護士」違規更值得追問的，是內部處分為何被洩露？醫院方面表示已就此事展開調查。

張水華曾因為向媒體哭訴希望單位領導支持其調休參加比賽，引發輿論風波，媒體甚至盤點她下半年參加五場馬拉松，總獎金超過人民幣20萬元（約2.8萬美元）。

極目新聞報導，9日有跑友公開一份福建醫科大學附屬第一醫院的內部通報，文件標題是「福建醫科大學附屬第一醫院關於對張水華的處理決定」，該文件指出張水華存在違規兼職取酬的行為，被醫院警告處分六個月，並不能參與2025年評優。

文件中列出處罰原因：一是違規兼職取酬：張水華與361°體育用品有限公司簽約代言並取酬，未履行兼職取酬報批手續，違反「福建醫科大學附屬第一醫院職工兼職管理辦法」。

二是以虛假理由獲取調休：為參加馬拉松比賽，張水華多次申請調班，影響科室正常排班。2025年11月1日，以虛假理由取得2025年11月2日調休，實際前往湖北宜昌參加比賽。該行為違反與醫院簽訂的「事業單位聘用合約」的相關條款。

報導指出，有媒體統計發現，近50天以來她參加五場馬拉松，總獎金超過20萬元；但是，有自媒體細算日期發現，張水華在整個下半年的賽季僅參加五場比賽，質疑媒體對張水華「過度關注」。

紅星新聞的評論也指出，醫院內部處分決定屬內部管理訊息，本應閉環運作的內部流程卻「裸奔」於互聯網，說明部分醫護人員和管理人員對資訊保密缺乏應有的意識，也反映出單位在網路安全方面存在短板。

至於張水華的家人對該「處理決定」的回應，張水華丈夫王苛表示：「無可奉告，也不做任何評論」。

最快女護士張水華。（取材自極目新聞）
最快女護士張水華。（取材自極目新聞）

