汕頭五金行大火 四代同堂家庭12死 初步排除人為縱火
廣東汕頭一處住宅9日晚間起火，已知造成12人死亡的憾事。目前起火原因仍在調查，媒體報導，事故罹難的12人全屬四代同堂家庭。據央視新聞，廣東省政府已經成立由應急管理、消防救援、公安、紀檢監察等部門組成的事故調查組，徹查事故原因。事故初步排除人為縱火可能，但具體起火原因仍待進一步鑒定。
新華社報導，10日凌晨，廣東汕頭市潮南區消防救援大隊發布通報，指9日21時20分，潮南區峽山街道丹鳳路一處住宅突發火災，造成8人死亡、4人受傷，消防部門救援下，22時3分明火撲滅。
至10日中午，據新華社報導，事故死者增至12人。
據文匯網報導，經初步勘查，起火建築為一棟四層鋼筋混凝土結構自建房，火災面積約150平方米公尺；本次火災已排除刑事案件，無人為故意因素，但具體起火原因有待調查。
界面新聞稱，火災地點是潮南區峽山街道下東浦村丹鳳路上的裕豐五金電器店。工商登記資訊顯示，該店成立於2010年，經營者為吳某，主要銷售家電、機電和五金工具。
吳某女兒受訪時表示，死者全部都是親人，包括父親、母親、祖母，以及弟弟及其孩子等人。她透露事發時哥哥不在家，僅嫂子成功逃生。火災時父母與祖母及其他人住在三、四樓，不知道他們為什麼沒跑出來。
報導提到，從百度全景地圖可見，事發街道兩側多為四、五層高的自建房，包括失火房屋在內，幾乎每棟樓房上都安裝有防盜窗。另有居民表示，當地不少人家都安有金屬防盜窗。
大公報報導，汕頭潮南區為廣東製造業重鎮，聚集紡織服裝、電子電器等六大特色產業，亦有不少小作坊、家庭式工廠及「下店上宅」「前店後宅」經營模式。2025年7月，國家消防救援局曾在發布會上指出，今年上半年經營性小場所火災亡人率按年上升近四成，當中「下店上宅」、「前店後宅」等場所存在的結構複雜、消防條件薄弱等問題，是造成高傷亡的重要原因。
