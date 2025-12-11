我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國87歲書畫家范曾官宣得子 與女兒、繼子斷絕關係

比爾蓋茲小女兒購物平台 Phia獲3000萬注資

兩岸企業家峰會下周登場 聚焦十五五規畫機遇

特派記者陳政錄／北京報導

中國大陸方面10日宣布，兩岸產業界年度高層級交流活動「2025兩岸企業家峰會年會」將於本月16日至17日在江蘇南京舉行。中國國台辦發言人陳斌華說，年會將圍繞「十五五」規畫機遇，協助台商融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行交流。

陳斌華10日上午主持國台辦記者會時發布上述訊息。陳斌華說，本次年會以「聚焦轉型創新，深化多鏈合作」為主題，圍繞把握「十五五」規畫制定實施的時代機遇，協助台商台企融入新發展格局，深化兩岸產業鏈供應鏈融合發展等議題進行深入交流討論。兩岸企業家峰會理事會成員、會員及兩岸企業家、相關專家學者共約800人將出席。

關於出席本次年會的台灣嘉賓，陳斌華進一步回應，峰會台灣方面理事會的成員，即理事長、副理事長、秘書長等理事會的重要成員，各產業合作推進小組召集人，以及台灣重要工商團體和工商界代表人士都將出席。

兩岸企業家峰會是於2013年，分別在北京與台北成立的團體，永久會址設在江蘇南京，過往每年分別由陸方峰會和台方峰會分別在兩岸主辦年會，近年則輪流在南京和廈門舉行，今年按慣例由陸方主辦，在南京登場，旨在促進兩岸產業交流合作、經濟交流，是當前兩岸民間層級最高的交流平台。

去年12月兩岸企業家峰會年會舉行時，中共政治局常委、中國全國政協主席王滬寧曾發出賀信強調，中國大陸堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對「台獨」分裂和外來干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展。

兩岸企業家峰會的台方理事會剛於今年7月換屆，由台灣前行政院長劉兆玄連任理事長，同樣曾任行政院長的毛治國擔任副理事長，另，前經濟部長尹啟銘續任秘書長，監事會召集人也由金仁寶集團總裁、海基會副董事長許勝雄連任。

供應鏈 中共

上一則

中國鄉村產業新生態… 短視頻成新農具 新農人們直播帶貨

下一則

上海港貨櫃量達5056萬標準箱 今年可望再創高

延伸閱讀

南韓電子入境卡標註「中國（台灣）」 台重新檢視關係

南韓電子入境卡標註「中國（台灣）」 台重新檢視關係
韓入境卡標註中國（台灣） 台檢視關係

韓入境卡標註中國（台灣） 台檢視關係
中方在台灣淺灘搜救演練 台方海巡署全程監控

中方在台灣淺灘搜救演練 台方海巡署全程監控
俄印峰會擴大貿易 國防採購未談妥正式協議 考驗印戰略自主

俄印峰會擴大貿易 國防採購未談妥正式協議 考驗印戰略自主

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染

超級流感H3N2亞型K襲美逾30州 已330萬人感染
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺