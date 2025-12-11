我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖書館上方建住宅 紐約市議會倡「生活圖書館」解住房危機

Meta明年推「閉源」模型 查克柏格親掌AI 急轉彎

全網羨慕…溫州老闆向員工「送房子」 附帶1個條件

中國新聞組／杭州11日電
獲贈房產的員工眉開眼笑。（取材自微博）
獲贈房產的員工眉開眼笑。（取材自微博）

近日，浙江溫州一公司向部分員工送房引發關注。該公司為浙江國盛汽車股份有限公司，主營汽車緊固件（fastener）產品，該公司發布了工作滿5年以上，即有機會獲贈住房的招聘信息，去年以來，該公司在房價較低時，在公司附近買了多套上百平方公尺的商品房，專用於獎勵員工。企業大手筆「送房子」，惹得全網羨慕，直問還缺人嗎？

每日經濟新聞報導，該公司總經理王加淵表示，目前已送出5套商品房，主要目的是在年底穩住公司中層幹部，激勵新入職的員工，「這幾天獲贈房子的員工都在忙著挑選裝修材料了」。

國盛汽車科技股份有限公司，位於溫州市龍灣區濱海六道附近，現有員工450餘人，去年總產值4.9億元。

王加淵表示，由於溫州的外來務工人員比較多，老闆希望獎勵技術管理人才，於是在朋友圈發了一條招聘信息，沒想到引起了廣泛關注。

「今年送出5套商品房，明年計畫送出8套，3年內總共（計畫）送出18套。」王加淵表示，公司送出的商品房均在溫州市龍灣區，公司附近5公里範圍內，房源面積在100～150平方米，「有一對夫妻員工已獲贈144平方米房源」。

具體贈送方式是，員工先簽約收房，公司出資進行裝修，等工作滿5年後即進行過戶手續，並向公司返還裝修費用。

其中一名獲贈房子的員工接受訪問時表示，自己在溫州打拚10多年，一直想有個家，「沒想到公司直接給我們實現了」。

對於這一福利措施，該公司董事長塗開存曾表示，趁著近年樓市相對低迷的契機，花費1000多萬人民幣「抄底」購入一批商品房，以激勵中層幹部，最終希望吸引上海、蘇州等地的高端人才來公司工作，落戶溫州。

144平方米房子在溫州值多少錢？據了解，上述公司附近的商品房小區紅星天鉑，一套121平方米簡裝房源售價110萬元，單價約9091元/平方米。此外，國盛汽車還有多個崗位在招，最高月薪2.5萬元。

廣州市房協專家委員會委員鄧浩志分析表示，企業將房產作為福利措施，並非首次，一般有兩類情況，一是直接獎勵房子產權，或者給購房補貼；二是獎勵房子的居住權，部分員工可優先租賃或者免費居住。

一對夫妻員工已獲贈144平方米房源。（取材自百家號）
一對夫妻員工已獲贈144平方米房源。（取材自百家號）

灣區 房價

上一則

中博主靠精準煮蛋出名 3天漲粉200萬 全網「抄作業」

延伸閱讀

議會通過 聖塔克拉拉縣設灣區首個官方「無ICE區」

議會通過 聖塔克拉拉縣設灣區首個官方「無ICE區」
寒霧籠罩灣區 12月初低溫創多年新低

寒霧籠罩灣區 12月初低溫創多年新低
房源需求暴增 皇后區租屋競爭更激烈

房源需求暴增 皇后區租屋競爭更激烈
灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入

灣區桌遊團聚百人同樂 親子族群也加入

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊

國安部砸1.4億買波音737客機 成立遣返專機團隊
爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品

爾灣豪宅7歹徒深夜持槍闖入 捆綁、劫持全家 為這物品
去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶
前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺

前共和黨總統候選人羅穆尼64歲嫂嫂墜樓 法醫認定自殺
華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周

華人返中探親「翻牆」3分鐘 微信被封1周