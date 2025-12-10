26歲研究員當上博士生導師 浙大「新百人計畫」惹質疑

浙江大學馬克思主義學院研究員閔超。(取材自微博)

浙江大學馬克思主義學院近日發布消息，該院「新百人計畫」研究員閔超在博士研究生期間發表的論文「馬克思1848年法國革命研究與唯物史觀的具體化轉向」獲研究生優秀成果一等獎。浙江大學今年已經有多位95後博士受聘為博士生導師，閔超也是其一。因此，引來了外界對文科成果含金量的質疑，也有人認為閔超無基層經驗，可能影響教學深度。

紅星新聞報導，根據浙大馬院官網信息，閔超，浙江大學法學博士，師從劉同舫教授，是浙大馬院2023級博士研究生，研究方向為馬克思主義基本原理，現為浙大馬院「新百人計畫」研究員、博士生導師。

他還曾以獨立作者或第一作者身份在「馬克思主義研究」「思想理論教育導刊」等文科頂刊發表多篇論文；深度參與3項國家社科基金項目（含重大項目）；獲博士國家獎學金、校級人文社科成果一等獎等榮譽。

報導指出，本科畢業4年、26歲研究員閔超成浙大博導引發外界質疑，文科成果含金量是否不足的問題。

也有人提出，馬克思主義理論強調實踐性，閔超「從校門到校門」的履歷（無基層經驗）被質疑脫離現實，可能影響教學深度。儘管網傳閔超父母為農民，仍有輿論呼籲公開親屬學術背景以排除「學閥資源」嫌疑。

但也有支持方認為，打破論資排輩體現「唯成果論」改革，年輕化是學術創新趨勢。

報導說，今年以來浙江大學已經有多位95後博士受聘為博士生導師。

今年8月，浙江大學哲學學院介紹該院新進教師。其中，95後博士生導師郭敬、江佳鳳、洪崢怡等人受到輿論關注。而這些年輕博導多是浙江大學「百人計畫」研究員。