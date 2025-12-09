結束21載跑道時光 「亞洲飛人」蘇炳添宣布退役

由蘇炳添領銜的廣東隊日前在第15屆全國運動會田徑男子4x100米接力決賽，以38秒71奪得第四名。(中新社)

被譽為「亞洲飛人」的中國著名短跑運動員蘇炳添9日宣布退役，結束21載跑道時光。他是男子賽跑100米亞洲紀錄保持者。

新華社報導，男子100米亞洲紀錄保持者、中國短跑名將蘇炳添9日在微博 發長文稱，「再見啦，我最親愛的跑道，你見證了我的青春，雕刻/磨礪了我的意志，未來我將以另外一種方式與你繼續同行。」

蘇炳添寫道：「當我把釘鞋舉起來的那一刻，我知道，是時候為這段漫長的奔跑歲月畫上句號。21年，彷彿只是從起跑到終點，回看這條百米跑道，每一個腳印都有汗水、淚水、遺憾與榮耀，心中百感交集，但更多的是感恩。」

「全景體育V」報導，蘇炳添回顧了自己的整個職業生涯，包括面對瓶頸時的突破、大賽之前的心理博弈、傷病的折磨等等。他希望自己跑出的9秒83不只是一個數字，更是一枚勳章，一束照亮更多中國短跑少年前行的光。

最後蘇炳添感謝了中國田徑協會、廣東二沙訓練中心、暨南大學以及所有教練。告別跑道之後的蘇炳添，在未來將以另外一種方式與中國田徑同行。

36歲的蘇炳添是廣東中山人，2015年他在鑽石聯賽跑出9秒99的成績，成為了首位打開十秒大關的黃種人。同樣是在2015年，蘇炳添成為了首位在世錦賽百米躋身決賽的亞洲人。2018年蘇炳添在9天之內，兩次跑出平當時亞洲紀錄的9秒91。同樣是在2018年的雅加達，蘇炳添以9秒92創造了新的亞運會紀錄。

他曾代表國家隊先後出戰兩屆奧運會，其中在2021年的東京奧運 男子100米準決賽，跑出破亞洲紀錄的9秒827。今年4月，蘇炳添正式出任暨南大學體育學院院長。