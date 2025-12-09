我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「詐騙已成瘟疫」陸天娜提案 責成FBI牽頭聯邦各部會反詐

紐約「購屋之路」啟動 助零工族申請房貸購屋

結束21載跑道時光 「亞洲飛人」蘇炳添宣布退役

中國新聞組／北京9日電
由蘇炳添領銜的廣東隊日前在第15屆全國運動會田徑男子4x100米接力決賽，以38秒71奪得第四名。(中新社)
由蘇炳添領銜的廣東隊日前在第15屆全國運動會田徑男子4x100米接力決賽，以38秒71奪得第四名。(中新社)

被譽為「亞洲飛人」的中國著名短跑運動員蘇炳添9日宣布退役，結束21載跑道時光。他是男子賽跑100米亞洲紀錄保持者。

新華社報導，男子100米亞洲紀錄保持者、中國短跑名將蘇炳添9日在微博發長文稱，「再見啦，我最親愛的跑道，你見證了我的青春，雕刻/磨礪了我的意志，未來我將以另外一種方式與你繼續同行。」

蘇炳添寫道：「當我把釘鞋舉起來的那一刻，我知道，是時候為這段漫長的奔跑歲月畫上句號。21年，彷彿只是從起跑到終點，回看這條百米跑道，每一個腳印都有汗水、淚水、遺憾與榮耀，心中百感交集，但更多的是感恩。」

「全景體育V」報導，蘇炳添回顧了自己的整個職業生涯，包括面對瓶頸時的突破、大賽之前的心理博弈、傷病的折磨等等。他希望自己跑出的9秒83不只是一個數字，更是一枚勳章，一束照亮更多中國短跑少年前行的光。

最後蘇炳添感謝了中國田徑協會、廣東二沙訓練中心、暨南大學以及所有教練。告別跑道之後的蘇炳添，在未來將以另外一種方式與中國田徑同行。

36歲的蘇炳添是廣東中山人，2015年他在鑽石聯賽跑出9秒99的成績，成為了首位打開十秒大關的黃種人。同樣是在2015年，蘇炳添成為了首位在世錦賽百米躋身決賽的亞洲人。2018年蘇炳添在9天之內，兩次跑出平當時亞洲紀錄的9秒91。同樣是在2018年的雅加達，蘇炳添以9秒92創造了新的亞運會紀錄。

他曾代表國家隊先後出戰兩屆奧運會，其中在2021年的東京奧運男子100米準決賽，跑出破亞洲紀錄的9秒827。今年4月，蘇炳添正式出任暨南大學體育學院院長。

東京奧運 微博

上一則

中國網紅藍戰非稱在南非遭搶 歹徒討300萬元還「強採精液」

延伸閱讀

田徑／百米跑出9秒83「亞洲飛人」蘇炳添宣布退役

田徑／百米跑出9秒83「亞洲飛人」蘇炳添宣布退役
從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了

從廣東快遞企鵝到新疆 這張萬元貨運單連餵食都交代了
見面談分手 廣東女教師拒與60歲男友野外性行為 被砍死

見面談分手 廣東女教師拒與60歲男友野外性行為 被砍死
大灣區網文、網遊、網劇新3樣 文化出海重要力量

大灣區網文、網遊、網劇新3樣 文化出海重要力量

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺

海濱小鎮曾風景如畫 如今「天堂變煉獄」同一街3起謀殺
張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平