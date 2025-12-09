我的頻道

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

郭德綱傳遭約談 相聲內容被指抹黑國家劇團、表演低俗

中國新聞組／北京9日電
郭德綱近日因相聲作品「藝高人膽小」遭到約談。（取材自微博）
郭德綱近日因相聲作品「藝高人膽小」遭到約談。（取材自微博）

中國相聲表演不時會出現諷刺社會現實問題，如官場腐敗、社會亂象等，容易引起大眾共鳴。近日，有媒體報導，郭德綱因相聲作品「藝高人膽小」遭約談。據悉，該表演內容被指「低俗內容」及「不當影射國家劇團」。相關話題引起網友熱議。

極目新聞報導，一張由個人微信公眾號「起社」發布的「郭德綱被約談」文章提到，「北京市西城區文旅局已於2025年12月5日正式約談德雲社，認定郭德綱、于謙在北展劇場表演的相聲『藝高人膽小』存在低俗內容和不當影射國有院團行為，要求立即整改。」

網上有兩張截圖流傳，其中一張為網友於2日提交給北京市府投訴專線12345的投訴截圖，圖中投訴內容為，「2025年11月底，德雲社北展相聲專場，郭德綱、于謙表演的『藝高人膽小』，存在大量倫理哏、葷段子、罵黑粉，造謠抹黑國營院團（等台詞）。」

另一張截圖，開頭標示為「西城區分中心回覆回饋」的北京12345回覆系統，截圖被網友貼上「郭德綱被北京西城文旅嚴肅批評」的紅字。圖片顯示，回覆回饋於4日發送，其回饋內容包括，「表演過程中演員使用砸掛（以他人開玩笑）、諧音梗等方式，有些涉嫌存在低俗、不雅的現象，我局對演出對象進行了嚴肅的批評教育。」

不少人好奇郭德綱「藝高人膽小」中究竟說了些什麼？從網上一段約半小時的演出內容顯示，其中與投訴有關的「造謠抹黑國營院團」的段落大約為10分鐘，是郭德綱對「30年前曲藝團體」內一些怪現狀的個人諷刺，例如外行指導內行，「團裡一開會可熱鬧了，團長坐這，副團長坐一排、業務主任坐一排、藝術評論家坐一排、藝術理論家坐一排、演員四個。就四個？旁邊坐著我們團唯一的藝術家。」

對於郭德綱「被約談」的傳聞，IP地址顯示為江蘇的郭德綱則發布微博，提到「昨晚無錫演出，人心雅靜，素質極高。」似是回應此傳言。

此事登上熱搜後，網友評論幾乎一面倒認為，相聲這種街頭賣藝起家的表演，本來就是往下三路走，想聽高雅，可以去看話劇聽古典音樂會，再這樣下去，聽樣板相聲指日可待。

還有人認為，「舉報者的閾值太低，拿著放大鏡，在相聲段子裡非要尋找微言大義，恨不能從每個包袱裡揪出影射和敵對。這種思維，不是守護文化，而是囚禁藝術。」更有人說，「本來還沒看的，這樣說倒想看看了」、「不都是老段子的拼湊，怎麼現在才來舉報」、「有潔癖就別來聽相聲」。

