童掉冰窟…寧夏13歲女「身體輕」去救 全網尋人曝結局

救人女孩。（取材自極目新聞）

寧夏吳忠同心縣近日上演一齣驚心又暖心的事件，一名4歲男童掉入冰窟，一名13歲女孩李佳婷救人後不留名，默默離開現場，還向父親謊稱自己被灑水車淋濕。女孩救人後披著毯子的照片在網路上引發關注，李佳婷的父親李曉輝才知道女兒在外面救了人。男童家人隨後上門致謝，李曉輝婉拒了對方送來的酬金，強調女兒救人是本能，舉手之勞，不能收禮品，更不能收錢。網友大讚這一家人實在太有愛。

極目新聞報導，6日下午3時，一名4歲男童不慎掉入縣城一處人工湖冰窟，湖水冰冷刺骨，即將「吞噬」男童弱小的身影。當男童家長焦急無措時，就讀同心縣第二中學的李佳婷挺身而出，並稱「我身體輕，我下去救人」，隨後手持民眾遞來的塑膠管爬向冰窟，「把生的希望遞到男孩面前」。

李佳婷事後表示，「看那個落水小弟弟的眼神，正在向我求救」，她其實不會游泳，但為自己身體比較輕，可以在冰面上爬行。她說，管子遞給男童後，二人相距五、六米，冰面突然破裂，自己也落水了，湖水淹到了脖子，很冷很害怕，「幸好有大人把我救起來了。」

兩人順利獲救後，李佳婷擔心有人拍視頻發到網上被父母看到，也不願留名，立即回家，「父母看到救人視頻，知道救人經過，會為我擔心的。」而她救人後身披毯子離開的照片在網上傳開，網友稱她勇敢無畏、人美心善，更引發「全網尋找小英雄」任務，男童家長也急尋救人女孩，希望能當面感謝。

李佳婷回家後，向父親解釋自己的衣服被灑水車淋濕了，直到李曉輝當天稍晚看到視頻，才知道女兒救人的經過，既後怕又心疼。李曉輝表示，他對女兒毫不猶豫地跳下去救人感到驕傲，但也提醒她，未來一定要在保證自身安全、能力允許的情況下，再去救人。

李佳婷的身分曝光後，7日，被救男童家長親友、同心二中校領導、老師一行十幾人來到家中看望她。男童家長帶來了水果、一隻宰好的羊羔和現金，學校送了一束鮮花，還帶來了一些禮品，表示慰問。李曉輝認為，女兒救人是本能，舉手之勞，不能收禮品，更不能收錢。 男童家長送來的禮物。（取材自極目新聞）

被救男童家長馬先生稱，李佳婷才13歲，不會游泳，卻能奮不顧身地去救自己兒子，送去水果和現金，是發自內心的感謝，「對方堅決拒收現金，我們就把水果和羊羔肉強行留下了。」

李佳婷說，她小時候去消防隊參觀過，很敬佩消防員，有了這次經歷，以後遇到緊急情況，還會救人，不過會換一個方式。例如，遇到有人落水，無法親自施救，就向周圍大人呼救，或用電話手表或借手機報警求救。