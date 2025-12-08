製藥菁英、劍橋知名學者加盟浙大 為癌症療法探索方向

奈傑爾·斯萊特。（取材自觀察者網／浙江大學基礎交叉研究院（籌）網站）

劍橋大學前副校長、化學工程及生物製藥領域的知名學者奈傑爾·斯萊特（Nigel Slater），現已加入浙江大學，這一職業選擇既源於個人抱負，也受全球科研版圖重塑的推動。

觀察者網報導，對斯萊特而言，從劍橋歷史悠久的實驗室到杭州的高科技中心，既是其在生物製藥領域開創性工作的延續，也是對培養下一代科研人才的承諾。他日前表示，「我加入浙江大學的主要動機是科研，但我非常享受教導那些對生物醫藥充滿熱情、求知欲旺盛的本科生，並從中獲得極大的滿足感。」

香港南華早報報導，隨著中國在全球醫學研究中迅速崛起，去年占全球醫學論文發表量的一半以上，斯萊特的選擇象徵著科研重心的更廣泛轉移。隨著中國生物技術企業將個性化mRNA癌症疫苗 的成本壓低至美國的1%，中國不僅在追趕，更在生命科學創新中處於領先。

在劍橋大學耕耘30餘載、引領科學與創新。斯萊特曾任劍橋大學化學工程教授、菲茨威廉學院（Fitzwilliam College）院長和化學工程系主任，並於去年10月正式擔任浙江大學教授一職——由於受疫情相關的旅行限制影響，這比原計畫晚了四年，如今，他將畢生的專業知識帶入了中國前沿的科研生態系統。

據報導，在浙江大學化學工程與生物工程學院，斯萊特目前正與浙江省智能生物材料重點實驗室的唐建斌教授合作，重點開展基於病毒和RNA疫苗技術的腫瘤 免疫治療，為下一代癌症療法探索方向。

他們的研究旨在通過防止癌症轉移和復發來對抗惡性腫瘤，這一領域曾被認為成本過高，但如今正因中國具有成本優勢的創新而迅速革新。

報導稱，斯萊特領導著劍橋大學生物科學工程中心的研究工作，特別關注包括蛋白質、DNA、病毒和細胞在內的生物藥物的製造與製劑。他的貢獻，則包括開發用於眼科治療的腺相關病毒（AAV）基因載體和納米顆粒，以及用於糖尿病治療的胰島保存先進技術。

據浙江大學基礎交叉研究院（籌）網站消息，今年11月4日下午，該校基礎交叉大師課第4講在基礎交叉研究院圖書館主館545報告廳舉行。本場大師課聚焦生物製藥前沿，特邀英國皇家工程院院士、英國化學工程師協會「唐納德勳章」獲得者、浙江大學求是講席教授奈傑爾·斯萊特教授帶來主題為「理解生物技術藥物的研發歷程」（Understanding the Development of Biotechnology Medicines）的精采學術報告。