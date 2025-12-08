韓正1個多月沒露面了 不尋常？ 網上一個傳言被瘋傳

中國國家副主席韓正11月4日在卡達多哈出席第二屆社會發展世界峰會發言。（新華社）

中國國家副主席韓正 近期被發現已有一個多月時間未公開露面，在網路上引發韓正「失蹤」原因的諸多猜測，網傳原因五花八門，有說他得了流感或罹重病治療中，或因涉貪腐和私生子案被查，還有傳言稱他叛逃到俄羅斯 ，外長王毅等近日密集赴俄就是為要人。無獨有偶，被傳「消失」的還有中共 政治局常委、中紀委書記李希與政治局委員馬興瑞等人，中共高層集體失蹤，也使國家主席習近平主政下的中國政局因權鬥震盪傳聞再起，但未獲官方證實。

時政評論人士蔡慎坤近日在X平台發文稱，韓正已有一個多月沒在公開場合露面，很多人都認為是不正常的，一個準國級的國家副主席不露面，必然會引發外界的極大關注和好奇。

他在文中說，自媒體傳得最熱的是韓正上個月訪問中東各國後，叛逃到俄羅斯，北京接連派了一大批高官與俄羅斯總統普亭交涉放人，普亭無奈只好讓韓正到英國尋求庇護，傳聞編的有鼻子有眼活靈活現。隨便打聽一下，都說是無稽之談。

蔡慎坤並表示，韓正不露面是身體出了問題，而且還很嚴重，不然的話韓正應該站出來闢闢謠。在任高官身體出問題絕不是孤例，即使中共醫療保健水平超前，還是救不了身患絕症之人，韓正的老領導黃菊就死在政治局常委任上，當時北京上海一堆專家參加會診也沒有讓黃菊活下來，不知道韓正能否挺過這一劫。

據部分自媒體文章分析稱，韓正自今年11月4日在卡達首都多哈出席「第二屆社會發展世界峰會」後就未在公開場合露面，網上猜測韓正叛逃去了俄羅斯，被普亭安排到英國尋求庇護，甚至傳出外長王毅、國家軍委副主席張又俠甚至總理李強都親自出馬赴俄要人的離譜版本；也有傳言稱韓正是有「祕密任務」不能現身，或是涉貪腐、海外有情婦和私生子等案被查。但都無法獲得證實。

另一個說法是，韓正其實並無實權，公開活動原本就不多，僅象徵性出席外事場合，且韓正與習近平並無公開衝突，落馬可能性極低。倒是目前中國流感等病毒流行嚴重，不排除韓正生病甚至患重病以致無法露面。

此外，今年11月28日的中共政治局會議與集體學習上，中共政治局常委、中紀委書記李希與政治局委員馬興瑞都缺席。馬興瑞在卸任新疆書記後落馬傳聞不斷，李希自11月20日出席紀念胡耀邦冥誕110周年座談會後就沒有再露面。有自媒體文章猜測，身體健康不佳或面臨被查都可能是李希「消失」的原因，也有一說李希正查辦馬興瑞的案件不便現身。但這些也都僅止於網路傳言。