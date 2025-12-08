小而精…大灣區大學成立 企業導師來自華為、OPPO

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
東莞的大灣區大學6日正式成立。校方不僅為每名學生配備有學術導師，還有來自華為、OPPO等大灣區龍頭企業的企業導師。（取材自南方+）
東莞的大灣區大學6日正式成立。校方不僅為每名學生配備有學術導師，還有來自華為、OPPO等大灣區龍頭企業的企業導師。（取材自南方+）

東莞的大灣區大學6日正式成立。創校校長、中國科學院院士田剛表示，學校辦學定位為「理工科、小而精、高水平研究型」。校方不僅為每名學生配備有學術導師，還有來自華為、OPPO等大灣區企業的企業導師。

中國教育部6月同意設立大灣區大學；8月，該校正式開學，首屆錄取的80名新生來自廣東16個城市的53間中學。

綜合「南方+」、明報報導，田剛表示，在學科設置上，該校首批設有數學與應用數學、物理學、材料科學與工程等5個本科專業，學生大一入學後，先不分專業，重在自我探索。大二開始，可自由選擇專業，如數學、物理、計算機（電腦）、人工智能、未來機械人等，支持跨學科輔修。

據了解，大灣區大學有300多名科研教師，逾七成擁有海外學習工作經歷。目前該校已和散裂中子源、松山湖材料實驗室等科技巨頭建立戰略合作，將聯合開展科技創新和人才培養。

另一家由企業創辦的福耀科技大學校長王樹國表示，同為新型研究型大學，雙方將緊密合作，探索新型大學與產業深度融合路徑。

事實上，松山湖是華為總部所在，大灣區大學2022年曾與華為技術有限公司，簽署框架合作協議。而校長田剛是數學家、北京國際數學研究中心主任，在複幾何、幾何分析等領域成就卓著。

灣區 華為 人工智能

