年終衝樓市 中國上百城區補貼購房 重慶「以舊換新」

記者林宸誼／綜合報導
年末中國多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度，有地方甚至補貼房款15%。（中新社）
年末中國多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度，有地方甚至補貼房款15%。（中新社）

年末中國多地密集加碼購房補貼政策。根據中指研究院統計，今年以來已有超過100個市、區公布購房補貼政策或加大補貼力度。其中9月以來就有浙江杭州、湖北武漢、重慶、廣東東莞等超過30市、區公布相關的政策，有地方甚至補貼房款15%。

21世紀經濟報導指出，購房補貼是降低購房門檻，助力啟動市場需求的重要方式，也是各地常用的需求端政策工具之一。今年以來，這一情況愈加顯著，多地發力購房補貼政策，其中不乏政策升級的情況。

以重慶為例，2024年5月，重慶就曾實施階段性購房補貼政策，其中一項是對住房「以舊換新」進行補貼：透過「換新購」活動在中心城區購買新房，可獲得購房款總額0.5%的補貼。

今年5月底，重慶加大換房補貼力度，在中心城區購買商品房，且在一年內出售中心城區原有住房的，補貼新購住房總房款的1%。此外，不涉及舊房，凡是在中心城區買140平方米以上商品房的，都可以獲得總房款0.5%的補貼。

除了拓展補貼範圍、加大補貼力度之外，也有城市對補貼方式進行創新。如9月30日湖北武漢公布的樓市新政中提出，對在指定區域貸款購買首套房的家庭，按照初始貸款金額的1%發放貸款利息補貼，最高不超過2萬元（人民幣，下同，約2829美元），分兩年等額發放。

在補貼物件上，向特定群體或特定購房類別傾斜，實行差異化補貼政策。12月1日起，廣西南寧階段性購房補貼政策落地，總額5000萬元。補貼覆蓋新婚家庭、多子女家庭、住房「以舊換新」群體、商辦類房屋購置者四大類人群，每套最高補貼6萬元。

同日，江蘇常州對住房困難工薪群體購房資助政策進行加碼，將原僅資助購買新房現房的範圍，拓展至新房期房（預售屋）、現房及二手房，補貼力度為購房款的15%，其中新房最高補貼20萬元，二手房最高補貼18萬元。

又如11月26日，內蒙鄂爾多斯市東勝區發布的購房補貼實施方案，按照購買商品住宅和非住宅商品房、高層次人才、首套房、多子女家庭，補貼總房款的1.5%到2.5%。

在補貼方式上，除了直接發放購房補貼之外，還有契稅補貼、消費券補貼等，方式更加多元。

縱觀第4季以來的購房補貼政策，58安居客研究院院長張波認為，每年第4季都是房企衝刺年度業績的關鍵時期。包括購房補貼在內，相關政策的支持可以降低購房成本，激發居民購房需求，代表房企加速去化和回籠資金。但他認為，總體來看，購房者的決策會取決於自身真實的居住需求。即使過了補貼有效期，核心城市的優質改善型住房仍具備較強的吸引力。

需要注意的是，各地推出的購房補貼政策多為階段性安排，且相當一部分政策將於今年年底到期。例如杭州多地的「購房+消費券」補貼活動、雲南省購買新房的分檔補貼政策、東莞購買新房補貼政策等。

