憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

疑與小甘迺迪有染「浮華世界」雜誌解聘女記者

中國勁酒是「月經神仙水」? 網教特調喝法、多地賣斷貨

中國新聞組／北京7日電
勁酒入駐小紅書。(取材自大象新聞)
勁酒入駐小紅書。(取材自大象新聞)

近日，在社交平台上，有用戶稱紅標勁酒為「月經神仙水」，分享喝勁酒緩解痛經等內容，引發熱議。社交平台與「勁酒」相關的內容激增，小紅書相關筆記突破10萬條。不少網友還分享勁酒和其他飲料的「特調」喝法，並且號稱有「調理月經」、「治療脫髮」等功效，讓勁酒突然爆火，女性用戶猛增400萬，多地賣斷貨。對此，勁酒集團客服表示，確實有一些用戶反饋說產品有緩解痛經的作用，但建議還是尋求醫師幫助。有醫師也緊急叫停指出，經期絕對禁止飲酒。

大象新聞報導，在社交平台上，紅標勁酒被貼上了「中國威士忌」的標籤，衍生出各種調酒配方。甚至有用戶稱其為「月經神仙水」，分享喝勁酒緩解痛經等內容。目前全網至少已有上百種以勁酒為基酒的調酒配方。

勁牌有限公司也跟進相關話題，將客群向女性市場調整。今年10月，勁牌公司總裁王楠波曾表示，勁牌年輕用戶近兩年新增約900萬，女性用戶新增約400萬。

勁酒集團接線客服表示，確實有一些用戶反饋說產品有緩解痛經的作用，但具體情況因人而異，如用戶存在月經推遲或不規律的情況，建議還是尋求醫師幫助。

此外，該客服還表示，產品的主推功效一直是「免疫調節抗疲勞」，目前沒有確切的在緩解痛經方面的說明。

社交媒體的熱議帶火了勁酒業績增長。近期，多個城市的煙酒店、便利店，其中位於河南、廣東等地的門店表示勁酒出現缺貨。

對此，華西互聯網醫院華西天府醫院婦科醫師表示，沒有科學依據證明含酒精飲料可以調節月經，經期絕對禁止飲酒，對於月經不規律的女性，不推薦任何酒類。

紅標勁酒在社交媒體上號稱有「調理月經」。(取材自大象新聞)
紅標勁酒在社交媒體上號稱有「調理月經」。(取材自大象新聞)

河南 小紅書

