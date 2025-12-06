我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普批准生產「日式迷你車」 運輸部長：可能無法上高速公路

SpaceX啟動2級股份出售 擠下OpenAI成美最有價值未上市企業

被罰4000萬後…中國人保集團副總裁于澤 涉嚴重違紀違法被查

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國人民保險集團副總裁于澤。（取材自上觀新聞）
中國人民保險集團副總裁于澤。（取材自上觀新聞）

中新社消息指，中國官方6日通報，中國人民保險集團股份有限公司黨委委員、副總裁于澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，于澤1971年10月出生，畢業於南開大學，曾任太平財產保險有限公司總經理，2019年任中國人民保險集團股份有限公司副總裁，2021年6月獲批出任人保財險總經理，2023年5月當選人保財險董事會副董事長。2024年，中國人保年報顯示，于澤稅前薪酬為91.28萬人民幣（約12.99萬美元）。

據新浪財經早前報導，11月底就有消息傳出于澤被帶走失聯，中國人民保險集團（簡稱人保集團）已召開黨委會對此事討論，儘管事發突然，但有消息人士稱，于澤的落馬並不意外，「各種舉報沒有停過」。

另據同道財經報導，在于澤擔任人保副總裁任期內，人保財險各項業務發展順利，從2021年到2024年，其年度保費收入規模從4400億元人民幣躍升至5400億元人民幣，市場份額穩定在三成以上。

但在業績大發展的同時，人保財險內控管理不盡職、不作為、不到位的情況也特別突出。具體來看，據不完全統計，今年以來，中國人保集團累計被監管罰款金額高達4071.27萬元人民幣（約579.58萬美元）；其中，人保財險貢獻了3446.47萬元人民幣。

同道財經報導稱，于澤在任期內，借助出清信保業務風險後後「輕裝上陣」有利發展機遇，在新能源汽車保險、科技保險和綠色保險等取得了一些新的突破，相關業務實現了較快增長。但同時，面對保險市場「存量競爭」的複雜局面，人保系統的各種「暗箱操作」也層出不窮，這從監管系統以及紀委監委的相關審查調查便可窺一斑而知全豹。

人保財險最近的五名「舵手」中已有三人落馬：王銀成、林智勇、于澤。

此外，據公開消息，于澤熱中養鴿，並經常參加各種賽鴿活動，且表現出色，被業內同好稱為「鴿王」。為了養鴿，他在深圳工作期間，每周五都會坐飛機回天津打理鴿舍，周一再飛回深圳上班。

保險 保費

上一則

曾說逃稅可恥 車評頂流陳震藉空殼公司作假

下一則

吃住在一起的6萬元國考班搶破頭 有人大一就開始拚考公

延伸閱讀

大家來寫書／許耀楠《鷹眼集》文字揭示現實

大家來寫書／許耀楠《鷹眼集》文字揭示現實
三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？
中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1周已5死

中國人在塔吉克邊境遭來自阿富汗攻擊 過去1周已5死
回歸中華民國憲政架構…民主中國 何需武裝保台

回歸中華民國憲政架構…民主中國 何需武裝保台

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41

超人氣

更多 >
機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用

機場這2項免費服務 運輸安全管理局：最好別用
洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注

洪樂潼想建數學超級智慧 14歲立志上MIT 投資方讚專注
不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」

不只台灣有事惹議 日媒曝高市會習近平「2個輕率舉動」
資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡

資深主播宗毓華批老東家CBS高層貪婪導致新聞品質走下坡
如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型

如何對抗川普政府鎖定城市移民掃蕩 1套因應策略儼然成型