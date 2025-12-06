被罰4000萬後…中國人保集團副總裁于澤 涉嚴重違紀違法被查

中國人民保險集團副總裁于澤。（取材自上觀新聞）

中新社消息指，中國官方6日通報，中國人民保險 集團股份有限公司黨委委員、副總裁于澤涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，于澤1971年10月出生，畢業於南開大學，曾任太平財產保險有限公司總經理，2019年任中國人民保險集團股份有限公司副總裁，2021年6月獲批出任人保財險總經理，2023年5月當選人保財險董事會副董事長。2024年，中國人保年報顯示，于澤稅前薪酬為91.28萬人民幣（約12.99萬美元）。

據新浪財經早前報導，11月底就有消息傳出于澤被帶走失聯，中國人民保險集團（簡稱人保集團）已召開黨委會對此事討論，儘管事發突然，但有消息人士稱，于澤的落馬並不意外，「各種舉報沒有停過」。

另據同道財經報導，在于澤擔任人保副總裁任期內，人保財險各項業務發展順利，從2021年到2024年，其年度保費 收入規模從4400億元人民幣躍升至5400億元人民幣，市場份額穩定在三成以上。

但在業績大發展的同時，人保財險內控管理不盡職、不作為、不到位的情況也特別突出。具體來看，據不完全統計，今年以來，中國人保集團累計被監管罰款金額高達4071.27萬元人民幣（約579.58萬美元）；其中，人保財險貢獻了3446.47萬元人民幣。

同道財經報導稱，于澤在任期內，借助出清信保業務風險後後「輕裝上陣」有利發展機遇，在新能源汽車保險、科技保險和綠色保險等取得了一些新的突破，相關業務實現了較快增長。但同時，面對保險市場「存量競爭」的複雜局面，人保系統的各種「暗箱操作」也層出不窮，這從監管系統以及紀委監委的相關審查調查便可窺一斑而知全豹。

人保財險最近的五名「舵手」中已有三人落馬：王銀成、林智勇、于澤。

此外，據公開消息，于澤熱中養鴿，並經常參加各種賽鴿活動，且表現出色，被業內同好稱為「鴿王」。為了養鴿，他在深圳工作期間，每周五都會坐飛機回天津打理鴿舍，周一再飛回深圳上班。