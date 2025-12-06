頂流即將膨脹歸來 「爾濱」大雪人今年將長高1米

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
「大雪人」效果圖。（新華社）
「大雪人」效果圖。（新華社）

又一個冰雪季如約而至，松花江畔掀起冬日熱潮。在哈爾濱道裡區音樂公園，伴隨造雪機的轟鳴和漫天雪霧，連續6年火爆、深受市民和遊客喜愛的網紅大雪人於4日開啟造雪施工。哈爾濱冰雪大世界市場營銷部副部長劉尹冬介紹，本屆冰雪大世界以「冰天雪地 童話世界」為主題，園區總面積擴大到120萬平方米，規劃了三大主題軸線，預計12月中下旬正式對外開放。

新華社報導，據了解，今年回歸的大雪人將在保留紅帽子、紅圍脖、紅色愛心鈕扣「經典皮膚」的基礎上，再次升級。設計身高19米、長14米、寬11米，比往年「長高」1米，總用雪量超過3000立方米，比往年增加1200立方米，達到歷年之最。這將使大雪人看起來更加圓潤飽滿、憨態可掬。

為了讓大雪人的笑容更加燦爛、膚色更加透亮，今年的施工工藝同樣升級。據現場施工人員介紹，人工造雪使用松花江水，為了讓水質更純淨，新增一處濾水池，可以讓雪質更加潔白，如同給大雪人增加一道「美顏濾鏡」，也可延長堆放時間。

早在2019年，幾位環衛工人在清雪之餘，在江邊堆起了一個3米高的小雪人，引發關注。後經精心打造，網紅大雪人以其「治癒系」笑容引爆網絡，成為「冰城」冬季旅遊的超級IP。

隨著雪堆達到拉運量，現場將開啟「邊造雪、邊堆砌」模式，預計工期為15天。屆時，這個「老朋友」將在冰天雪地中展現溫暖的笑容，靜候四海賓朋。

冰雪大世界效果圖。（新華社）
冰雪大世界效果圖。（新華社）

