張家界荒野求生決賽2人退出 他想吃肉 他帶走七星山石頭

快訊

中國新聞組／北京5日電
文車車拿起炸蝦放在鼻子前深深吸氣。（取材自瀟湘晨報）
張家界七星山盃荒野求生決賽來到第十天，參賽者之一的文車車決定退賽，被問到退賽後最想幹的一件事，他立刻告訴記者說想「吃肉」，而就在半小時左右之後，另一名參賽者林北也宣布退賽，並稱帶走一塊七星山的石頭，「告訴自己我來過」。

極目新聞報導，張家界七星山荒野求生決賽現場出口處，林北突然扛著「荒野求生」的旗子出現在工作人員面前，宣布退賽，「因為很多風景我已經涉足了，很多美好我已經看到了。我特別想念我的家人，想要盡快回到他們身邊。」

林北本名張博林，25歲來自四川宜賓，曾經是成都中醫藥大學藥劑學專業的畢業生，也是這屆荒野求生挑戰賽最年輕的選手。他最為人所知的標籤就是「棄醫從野」。學猴叫、爬樹、唱歌甚至念詩，林北的跳脫總能為直播間裡蹲守「荒野盛宴」的網友帶來驚喜。

林北表示，能堅持這麼久，首先是幸運，其次自己的專業知識也發揮了作用，讓他能夠辨別一些植物。 林北說，自己是「荒野小白」，雖然能夠在荒野生存下去不難，但活得好很難，「我不希望我的精神狀態是愁眉苦臉的。我希望網友們在直播間裡看到我是精神飽滿，能給大家帶來快樂的一個人。」

此外，他特意帶走一塊七星山的石頭。 「這是我決賽第五天撿的，我想帶回去，告訴自己我來過，我看到過，我感受過。」

另一位文車車比林北早半小時左右宣布退賽。和林北的心情複雜不同，文車車幾乎全程歡呼走向出口，「我想念很多人，想念很多美好的事情，想念很多食物。最重要的是，我可以吃肉了！」

文車車是陝西人，也是唯一留到決賽的北方選手。他原本就喜歡戶外運動，參加比賽前，他做足功課，練習鑽木取火，上網學習搭建庇護所。但湖南的潮濕空氣讓他大吃一驚。直到半決賽15天後他才成功鑽木取火。 「想到我之後有熱水喝，有熱的食物吃，太幸福了。」

文車車表示，選擇退出是因為舊疾復發，導致腹瀉，這讓他十分疲憊。發現自己已經無法充分享受荒野的樂趣後，坦然選擇退賽。

在工作人員的帳篷裡，有剩餘的披薩和炸蝦外帶。工作人員熱情遞給他，他拿起炸蝦，先放在鼻子前深深吸氣，隨後才放進嘴裡：「這是什麼人間美味，太香了，我要哭了。」還有已經冷掉的臘肉，文車車塞進嘴裡，眼睛直瞇成一條縫：「越嚼香。」

林北特意帶走了一塊七星山的石頭。（取材自瀟湘晨報）
