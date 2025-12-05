我的頻道

年底4生肖得提拔 屬猴有望加薪、他從從容容獲長官賞識

中國集結逾百船艦最大規模海上「秀肌肉」 日本回應了

「不讓在家看天」湖北小夥帶偏癱母房車旅行 獲百萬點讚

中國新聞組／北京5日電
郭先生和母親。（取材自揚子晚報）
一名26歲湖北小夥因母親車禍偏癱，回到家鄉黃岡照顧母親，因不想讓她的後半輩子只在家看天，花費20多萬訂製並改造房車，帶母親到全中國旅行。他記錄和母親生活、房車旅行的視頻引發關注，共獲180多萬點讚，還被稱為「湖北的真男人、mvp」。

揚子晚報報導，這位小夥子姓郭，生於1999年，2022年因母親車禍偏癱辭掉外地工作，回到家鄉黃岡照顧母親三年，2025年花費20多萬訂製並改造房車，帶母親到全國旅行。

現在，他會每天早晨幫媽媽刷牙餵藥、鼓勵她自己梳頭吃早餐，再幫她打胰島素、引導做復健訓練。影片中，他照顧偏癱母親的生活，朝夕堅持；如今母子相依開啟房車旅行，母親時常在鏡頭前展露笑顏。因此，他也被許多網友稱為「湖北的真男人、mvp」。

據郭先生所述，他的母親年輕時隨丈夫在北京煤礦工，有了第一個孩子後返鄉帶娃。 2010年，丈夫因塵肺病離世，僅讀過半年書的她，跟著親戚外出務工，在養豬場、電器廠、餐館打拚，還做過護工，長期勞累讓她落下一身病。後面再次回到家鄉的她，成了獨自種菜的空巢老人。

2022年8月的一場車禍，母親左側恥骨骨折，腦出血、腦血栓後遺症導致母親偏癱，被鑑定為二級肢體傷殘。回憶起當時的場景，郭先生至今清晰，「住院一年，回家兩年，都是我在照顧。」

在郭先生的悉心照顧下，病痛感減輕了不少，也逐漸接受了後半生要與輪椅相伴的事實。郭先生表示，他不想讓她的後半輩子只在家看天，於是出行旅遊的計畫，在他心中慢慢醞釀。

「我不想讓媽媽的後半輩子只在家看天，我想陪她看遍祖國河山。」郭先生笑著說，「母親看到房車時特別高興，平常在家就總讓我推輪椅帶她轉，現在有了房車，能去更遠的地方了」。

11月，郭先生先帶母親到武漢的醫院復診開藥，之後推著母親的輪椅，走遍武漢十餘個景點。他們從光谷九峰山森林動物園到漢陽江灘，從黃鶴樓到沙湖公園菊花展，他甚至特意帶母親到天河機場外看飛機起落。

談到未來，郭先生眼裡滿是期待：「就想讓我媽多看看外面的世界，她開心，我就覺得值。」他已規畫好後續行程，等明年天氣暖和，要帶母親去她最嚮往的北京。

