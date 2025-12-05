假辦比賽真收費？書法大賽獲獎名單被爆照搬「人名大全」

我的頻道

中國新聞組／北京5日電
公眾號「書法藝站」早前發布的書法大賽徵稿啟事。（取材自紅星新聞）
近日有多名網友反映，名為首屆「華夏杯」全國書法大賽的獲獎名單中，多位成人組獲獎者姓名與網路上「10000中國普通人名大全」高度一致；學生組部分獲獎者姓名則與廣州市某中學1994級學生花名冊重合。網友嘲諷「演都不演了」，質疑賽事真實性。

極目新聞報導，「華夏杯」成人組特等獎、一二等獎名單，與「10000中國普通人名大全」中姓名順序均相似。部分流傳的名單雖未獲官方確認，但引發大量爭議。

相關賽事訊息最初由「書畫展賽」等公眾號轉載。有作者4日上午留言稱「賽事官方公眾號已刪除」，部分發布賽事啟事的公眾號亦將內容撤下。

根據公眾號「書法藝站」早前發布的徵稿啟事，主辦單位為「華夏大書法文化藝術研究院」。大賽分成人組與學生組，設多項獎金，並向投稿者收取每件作品30元的通聯與證書費。啟事顯示評審費需以微信轉帳繳納，收款人為袁偉民；收件地址則為河南省開封市順河回族區某地址。

但媒體調查發現，該地址僅為一家快遞站，並無名為「華夏大書法文化藝術研究院」的機構。透過天眼查查詢到一家名為「華夏大書法（廈門）文化藝術研究院（有限合夥）」的企業，成立於2025年7月，執行事務合夥人為袁偉民，並於10月因「無法聯繫」被列入經營異常名錄。

極目新聞記者多次撥打大賽啟事中的兩個聯繫電話均無人接聽，其中袁偉民手機號亦綁定其支付寶帳號。

另據瀟湘晨報報導，一名自稱大賽主辦方人員曾回應稱，「獲獎名單不是我們發的」，並表示官方公眾號審核未通過。該人員稱已有參賽者要求退費，部分款項已退還，但隨後掛斷電話。隨後另一名女性工作人員接聽稱，「有合夥人拿錢跑路」，袁偉民正自行墊付並陸續退回評審費。

紅星新聞亦致電啟事中的組委會主任電話，無人接聽。撥打舉報電話後，一名工作人員同樣表示因「合作方跑路」，評審費「基本都退完」。

對於事件法律性質，河南澤槿律師事務所主任付建表示，參賽者繳費並提交作品，即與主辦方形成服務合同關係。若主辦方未進行合規評審、以人名庫捏造獲獎名單，屬「根本違約」。若其以非法占有為目的虛假舉辦賽事、借機收費，可能涉嫌詐騙

目前，賽事真實性、合作方情況及主辦機構具體責任等仍待進一步核實。

