中生育津貼成企業提款機…國家醫保曝這家公司就詐領220萬

中國為鼓勵生育，近年完善生育津貼政策，申請程序愈趨方便，不料卻被一些不法份子鑽漏洞，當成詐領補助的小金庫。（中新社）

中國政府近年下重本催生，拚生育率，多地祭出「真金白銀」鼓勵生娃，卻有不法份子將黑手伸向生育保險 基金，甚至已形成產業鏈。據國家醫保 局公布案例，其中以雲南省昆明市一家茶葉貿易公司涉嫌騙取生育津貼，24人共詐取227.1萬元（人民幣，下同，約32萬美元）最多，河北張家口企業虛構勞動關係也騙保50.7萬。媒體評論怒批，這些案例暴露參保審查形同虛設，生育津貼已淪為投機者的「提款機」。

封面新聞報導，國家醫保局近日公布騙取生育保險基金典型案例（第二期），其中，首個案例為「雲南省昆明市雲南通昇茶葉貿易有限公司涉嫌騙取生育津貼案」，因金額較大，昨登上微博 熱搜榜首位。

國家醫保局表示，雲南昆明醫保部門通過歷史參保信息分析，發現雲南通昇茶葉貿易有限公司辦理職工參保登記30人，月平均繳費基數均保持在1.7萬元以上，先後有24人申領生育津貼227.1萬元，且24人均為生育前二至三個月轉移到該公司參保，生申領生育津貼後便停保，隨後又轉移到其他單位。

經查，該公司涉嫌藉虛假入職、虛假申報等方式騙取生育津貼，涉案數額巨大，情節極其嚴重，案件正進一步偵辦。

國家醫保局還通報河北省張家口市兩家公司虛構勞動關係騙取生育津貼案50.7萬元、福建省泉州市超億財稅諮詢有限公司騙取生育津貼7.1萬、江西省大余弘藝樓裝飾設計有限公司虛報繳費基數抬高標準騙取生育津貼8.4萬，及四川省德陽市馬某某、袁某、劉某某騙取生育津貼案，除已分批次追回全部涉案生育津貼，並移交公安部門立案偵查。

報導稱，這些案件暴露三重漏洞：1、參保審查形同虛設：昆明涉案企業將月均繳費基數做到當地平均工資三倍卻未觸發預警；2、騙保鏈條成熟：湖北企業兩年發展189名「掛靠孕婦」，通過專門騙保通道形成「代繳-偽造-分贓」黑產；3、醫療人員監守自盜：護士協助偽造病歷、醫生開具虛假證明，讓騙保成功率飆升。

對此，不少網民表示：「連攸關國家大計的錢都敢騙，一定要嚴懲」，「深挖，必須清理到底」。