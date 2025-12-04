遼寧普通高中生 8個月挺進國集保送清北 網疑：不科學

遼寧一名普通高中生僅用八個月就衝進國集保送清北，網上一片質疑。(取材自都市快報橙柿互動)

2025年全國中學生數學奧林匹克競賽近日落幕，最新一屆數學國家集訓隊名單同步公布，共 60學生入列，等同取得清華、北京大學的保送資格。然而，一段來自選手家長的發言引發網路熱議，焦點集中在「八個月完成他人五年以上訓練量」的說法。

都市快報橙柿互動報導，爭議源自國集榜單第42名學生趙家博的父親。他在家長交流中提及，孩子來自縣城普通高中，真正開始系統接受數學競賽訓練只有八個月，卻能在全國頂尖選手中站穩腳步。相關文字在網上流傳後，迅速引發不少競賽圈與家長社群的討論。

許多網友質疑「八個月進國集」幾乎不可能，有人甚至以百米賽跑比喻，「校運會冠軍經八個月就衝進全國決賽並摘金」，認為此說法似乎過於誇張。不過，也有聲音認為孩子本身實力確實不凡，強調「天才型選手」本就可能在短時間內快速突破。

杭州在數學競賽領域向來成績亮眼，多名金牌教練對此現象也有專業意見。據報導，一名杭州知名競賽教練直言，「八個月進國集很難、非常難」，他表示，進國集的前提是先入選省隊，而包括遼寧在內的部分省份並非每年都有人躋身國集。他以自身經驗為例，帶過最快的學生也花了一年多時間才完成從初學到進國集的全流程，八個月屬極少見案例。

據報導，趙家博就讀的是遼寧省調兵山市第一高級中學，當地教育局 證實，他確實來自該縣普通高中，校方也已發布喜報。公開資料顯示，該校建於1978年，歷經多次更名，為當地一所普通高中。

而相關討論中的另一焦點「八個月系統培訓」。負責指導他的陳姓老師確認，趙家博從今年4月開始接受系統訓練，時間確實不到一年。他回憶初見面時，學生雖未受過完整競賽訓練，但自學能力極強，測試中已能解出聯賽難度題目，令他相當驚訝。

陳老師表示，趙家博屬於「聰明、熱愛、願意投入」三項兼具的類型。他每周僅上一次兩小時網課，其餘則由他制定學習計畫，配合往期競賽課程資源。期間，趙家博也曾三度赴北京、一次赴杭州參加集訓，逐步補齊競賽系統知識。

最終，他以遼寧省第一名、東北地區第一名成績晉級，再成功進入國家集訓隊，成為今年最受關注的黑馬之一。

專家指出，極端快速的競賽成長雖少見，但在具備高度天賦、自律與有效教學策略的情況下並非完全不可能。然而，多位教練也提醒，數競訓練本質上仍需長期積累，「八個月進國集」並非可複製模式，應視為少數特例。