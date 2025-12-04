我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯邦停擺餘波 Section 8租屋補助延發放

霍楚提錄影申請醫助善終 再掀辯論

浙男遵「壓鬼床」習俗 連10天睡亡母床 竟差點小命不保

中國新聞組╱杭州4日電
浙江一名男子因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，未料竟因此感染與母親相同的病毒，一度危急險喪命；示意圖。(本報資料照片)
浙江一名男子因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，未料竟因此感染與母親相同的病毒，一度危急險喪命；示意圖。(本報資料照片)

浙江近日發生一起因「守孝習俗」而引發的罕見感染事件。一名60多歲男子陳叔，因遵循傳統在母親離世後連續十天睡在其生前卧床，未料竟因此感染與母親相同的新型布尼亞病毒，狀況一度危急。事件曝光後，引發民眾廣泛討論。

齊魯晚報報導，陳叔的母親生前身體硬朗，平日會前往菜地勞作，然而中秋節過後不久，突然出現腹瀉、全身乏力，病情迅速惡化，短短幾天內即離世。家屬沉痛之餘，依照當地「壓鬼床」的習俗，由子女輪流睡在亡者生前的床鋪，象徵陪伴長輩「走完最後一程」，讓其安心離去。陳叔便因此在母親的床上連續睡了十日。

報導指出，他起初覺得疲累，以為是奔喪期間疲勞所致，在十天後身體狀況驟變，不但渾身乏力，還接連出現腹瀉與嘔吐等症狀。服藥後甚至愈來愈糟，遂急送醫檢查。

初步化驗發現，他體內多項數據異常，血小板更遠低於正常值，隨後轉送至浙江大學醫學院附屬第一醫院進一步診治。在多科室聯合會診後判斷，他感染了病毒性疾病──新型布尼亞病毒（SFTSV）RNA 陽性，這種病毒與蜱蟲相關，主要症狀為發熱、血小板下降，並伴隨乏力、肌肉酸痛、噁心、嘔吐與腹瀉，嚴重者甚至會出現多器官衰竭，對長者尤其危險。

追查感染途徑時，醫師推測，陳叔在整理遺物、接觸母親生前使用的物品與床鋪時，可能碰觸到殘留的分泌物或被污染的環境，加上皮膚可能存在破損，使病毒趁機經由皮膚或黏膜入侵，導致母子先後感染。

專家指出，新型布尼亞病毒目前尚無特效藥與疫苗，治療以對症支持為主，包括補液、退燒、抗炎、調節免疫等方式。所幸醫療團隊介入及時，陳叔的病情已逐漸穩定，脫離生命危險。

醫師提醒，蜱蟲在春夏秋季較為活躍，經常前往草叢、農田等戶外環境的民眾需特別留意防護，包括穿著長袖長褲、避免直接接觸灌木叢以及回家後及時檢查皮膚。同時，也建議在處理遺物或接觸亡者生活空間時，應保持良好衛生習慣並做好防護，避免不必要的感染風險。

這起事件不僅凸顯病毒傳播的多樣途徑，也讓不少民眾重新思考傳統習俗在現代生活中的適應性。

疫苗 中秋

上一則

真假？「生3至4個子女能降死亡風險」 這篇論文被熱議

下一則

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

延伸閱讀

半數台灣人陷肥胖危機 醫授「高纖維、高蛋白」飲食法

半數台灣人陷肥胖危機 醫授「高纖維、高蛋白」飲食法
NBA／打不了前東家 杜蘭特「家庭因素」缺陣2場

NBA／打不了前東家 杜蘭特「家庭因素」缺陣2場
研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮

研究：來自歐洲無證客與移民 較不焦慮
最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少

最新研究：來自歐洲國家的無證移民與合法移民焦慮感較少

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 

入冬以來最強北極冷鋒來襲 氣溫大降影響15州兩億人 
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯