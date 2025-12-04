楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

我的頻道

中國新聞組／上海4日電
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

12月2日，楊振寧生前好友王征在社交平台曬出一組畫面，在11月25日於上海海派藝術館舉辦的「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」中，楊振寧的遺孀翁帆和她的母親一同出席，這是2025年10月18日楊振寧以103歲高齡逝世後，49歲的翁帆時隔一個多月首度公開亮相。翁帆和母親都穿著黑衣並素顏，並肩坐在展廳裡低聲交流，翁帆臉上露出了久違的燦爛笑容，讓不少網友們破防，紛紛留言「看到她走出悲痛，太欣慰了」。

據網易報導，這一天是現代書法大師舒同誕辰120周年，這位被譽為「紅軍書法家」、「馬背書法家」的傳奇人物，其書法作品風格獨特，兼具雄渾氣魄與深厚底蘊，對中國書法藝術的發展產生了深遠影響。

在展出活動上 ，翁帆身著一襲簡約的黑衣，留著俐落的短髮，似延續了自楊振寧追悼會以來她所保持的肅穆風格；翁帆的母親同樣身著深色服飾，一副斯文的眼鏡架在鼻梁上，盡顯優雅與端莊。現場鎂光燈閃爍，眾人的目光紛紛聚焦在翁帆身上，她坐在展場內，與身旁的母親輕聲交談時，嘴角不自覺地上揚，露出燦爛的笑容，並指著牆上的畫和母親一起欣賞，有網友認為，這展現了她正在努力走出陰霾，勇敢地面對生活。

翁帆的母親石玉鈿，是一位退休英語教師，在汕頭一中任教期間，培養出了三屆高考狀元。她對翁帆的教育，傾注了無數的心血，早在翁帆中學時代，翁帆給楊振寧寫信時，母親就會幫助她修改語法錯誤，耐心地指導她如何用準確、優美的語言表達自己的想法，潛移默化中影響了翁帆的學術發展，為她日後在楊振寧的全英講座中流暢地為觀眾拆解專業內容奠定了堅實的基礎。

2025年10月28日，清華大學建築學院官網更新信息，楊振寧遺孀翁帆正式受聘為該校講師，研究方向為西方建築史與近現代建築理論。她開設的選修課程「近代建築田野調查」，將帶領學生深入實地，探索近代建築的奧秘，培養學生對建築歷史的興趣和研究能力。

2025年11月，劍橋大學邱吉爾學院向翁帆發出訪問學者邀請，並提供全額資助，邀請她於2026年赴英開展為期兩年的研究。此次邀請是國際學術界對翁帆學術能力的權威認可。她還計畫在當地高校及研究機構開設系列專題講座，分享自己的研究成果，促進國際學術交流。

翁帆 楊振寧 退休

