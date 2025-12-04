持股市值超10億的90後徵婚 自稱戀愛腦 盼她也戀愛腦

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
自稱游資大老劉鑫發文徵婚。（視頻截圖）
自稱「90後」游資大老劉鑫近日公開發布徵婚啟事，他稱自己目前是超10家上市公司十大股東，持股市值超過10億元（人民幣，下同），身高185cm，長相端正，「目前較胖，但是肯定不醜」，並稱自己是「戀愛腦」，希望另一半也是「戀愛腦」。發布徵婚啟事後，他說自己的微信被加爆，還沒時間過濾。有網友質疑他徵婚是為出貨的套路，劉鑫則回應「在烏鴉眼裡，白天鵝的『白』是原罪」。

據紅星新聞報導，11月27日，公眾號「億萬鑫」發出一篇文章「投資人真心徵婚」自述稱，「本人是職業投資人，90後，目前是超10家上市公司十大股東，最大自然人股東，比如大金重工，國晟科技等等。立志超越巴菲特，成為中國乃至全世界最優秀的投資家。願為此奮鬥終生！」。並指自己在「煙台、杭州有房有車（幻影、庫里南等）」。

劉鑫並表示，想門當戶對基本也不現實，個人認為一個人的綜合素質最關鍵。其在徵婚啟事中表示，希望另一半是「戀愛腦」，以感情為中心，因為他自己就是「戀愛腦」。

據報導，截至今年三季度末，劉鑫的名字出現在多家上市公司披露的前十大股東名單中，如大金重工、中電電機和大元泵業等。以大金重工為例，該公司三季報顯示，劉鑫為其第三大股東、第一大自然人股東，持股數量約為1226.51萬股，持股比例約為1.92%。以12月3日的收盤價進行計算，僅前文提到的三家上市公司，劉鑫持有的股票市值約為10.08億元。國晟科技證券部工作人員表示，劉鑫現在確實是他們的股東之一。

劉鑫表示，「（我）持有的股票市值要保密，目前上市公司財務報表（披露）出來的超過12億元吧。其他未披露的，一方面要（考慮）合規，一方面保護自己」。

劉鑫在徵婚啟事中表示，希望另一半是「戀愛腦」，，他表示，真正做投資大成的人，很多都是「戀愛腦」。「戀愛腦」的特徵就是只為對方考慮，不斷迎合和包容，其實對投資市場也是如此。他表示，發布徵婚啟事後，申請添加他微信好友每天都有幾百個，但他比較宅，社交活動較少，工作強度大，目前還沒時間過篩選出他想要找到的人，但已經遇到幾個可以進一步了解的人，暫時還沒作出決定。

在劉鑫發布徵婚啟事後，有網友質疑稱，劉鑫的投資風格是通過段子或相關消息煽動情緒，吸引散戶接盤，自己則在股價高位悄悄出貨，此次徵婚或許也是套路。

對此，劉鑫說，他只做中長期投資，在其現在持有的股票中，有持有超過3個月甚至半年的，並沒有短期買賣，並稱「在烏鴉眼裡，白天鵝的『白』是原罪」。

社媒復出？「斬首論」後沉寂近月 薛劍X帳號再有動作

李強會見馬克宏 望法國推動歐盟妥處中歐分歧

