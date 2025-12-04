我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

挺中科創企業 滙豐銀行推15億美元信貸

中國新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
滙豐銀行（中國）將以15億美元信貸支持中國科創企業，圖為2024年11月在第7屆進博會創新孵化專區，參觀者查看一款雙輪足機器人。（新華社）
滙豐銀行（中國）將以15億美元信貸支持中國科創企業，圖為2024年11月在第7屆進博會創新孵化專區，參觀者查看一款雙輪足機器人。（新華社）

滙豐銀行（中國）有限公司3日宣布，在中國推出外資銀行中首個專注於服務科創企業的金融服務品牌「滙豐科創金融」，並以總計15億美元的信貸資金支持中國科創企業。

此次推出全新服務後，滙豐科創金融團隊將通過引入集團在全球服務科創企業的資源和專長，為科技、生命科學及醫療健康等領域的創新企業提供支持，主要聚焦由創投或私募基金支持的初創及高速成長期企業。

根據科創企業輕資產、模式新等特點，滙豐將通過綜合評估企業的核心技術、專利壁壘和市場前景等多方面因素提供相應的金融服務。除15億美元信貸以外，滙豐還為企業提供營運資金、資本支出、財資管理及融資安排等全生命周期的支持，滿足他們在不同發展階段的金融需求。

滙豐銀行（中國）有限公司行長兼行政總裁王雲峰表示，通過發力科技金融，外資銀行可以憑藉跨境資源服務更多小巨人、獨角獸和領軍企業，支持更多「中國創造」和「中國智造」走向世界。

據介紹，作為專注於服務科創企業和投資者的全球金融服務品牌，「滙豐科創金融」是滙豐集團2023年收購矽谷銀行英國子公司後推出的全新品牌，目前已在全球擁有900多人的科創金融專家團隊，覆蓋大陸、英國、美國、新加坡印度等多個創新生態活躍的市場。

此前王雲峰也在「銀行家雜誌」撰文稱，在中國，滙豐也設有服務科創企業的專屬團隊，並通過多種方式支持創新。

例如，2023年滙豐對中國領先跨境電商數位科技公司豆沙包（Dowsure）進行了戰略投資。雙方通過深化合作，利用創新科技打造普及化的金融方案，幫助中小跨境商家在競爭激烈的全球市場中發展，實現了科技與金融的雙向賦能。

此外，滙豐集團10月底開展的針對全球17個市場的6,750家企業的調查顯示，得益於對全球貿易局勢變化的了解，有超過一半（54%）中國受訪企業預計未來兩年能實現收入增長。同時中國企業對收入受關稅和貿易變局影響的擔憂也比六個月前有所緩解，擔心未來兩年收入受到較大影響（25%以上）的受訪企業從半年前的24%降到了本次調查的8%。

矽谷銀行 新加坡 印度

上一則

玉器瓷器琺瑯…北京故宮76文物在維也納展出

下一則

新加坡金獅大賞 「破•地獄」「爸爸」…3港片奪12大獎

延伸閱讀

蘋果設計部門大將戴伊出走 改為Meta效力

蘋果設計部門大將戴伊出走 改為Meta效力
12年2度羊水栓塞 同一醫療團隊再救同一母 聖馬爾定上演生命奇蹟

12年2度羊水栓塞 同一醫療團隊再救同一母 聖馬爾定上演生命奇蹟
台師大美東校友會 新團隊就職

台師大美東校友會 新團隊就職
曼達尼過渡教育團隊無特許學校代表 家長不滿

曼達尼過渡教育團隊無特許學校代表 家長不滿

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人