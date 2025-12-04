無法再復出 「蘋果人」戶晨風、炫富郭美美帳號全網封禁

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
戶晨風。（圖／翻拍自YouTube）
戶晨風。（圖／翻拍自YouTube）

中國網信部門3日通報其「指導」各網站平台，處置網路名人帳號違法違規行為的案例。其中，以調查薪資購買力聞名的網紅戶晨風，其所有平台帳號被證實均已關閉。而以炫富著稱且曾捲入紅十字會風波的郭美美，以及揚言捐巨款武統台灣的張雪峰，帳號也分別被關閉及限期禁言。

央視新聞報導以「中國網信部門」作為通報發布單位，事實上即代表掌管全國網路安全的中共中央網信辦（中國國家網信辦）。

通報指稱，戶晨風在多個平台長期編造「安卓人」、「蘋果人」等「煽動群體對立」言論，他的各平台相關帳號已關閉。

至於郭美美，根據通報，她的微博帳號「郭美May努力努力」及其他3人的相關網路平台帳號，由於「持續宣揚炫富拜金」等不良價值觀，相關帳號已關閉或長期禁言。

張雪峰方面，通報提到，張雪峰抖音上擔任主播時，在直播中「長時間使用污言穢語」，相關帳號已被限期禁言。

通報說，網路名人帳號影響力大、社會關注度高，運營者更應自覺「依法用網、文明上網，規範網上言行，合理使用流量」。各級網信部門將持續督促相關網站平台履行主體責任，健全社區規則、用戶協議，加強對運營者的教育提醒，「依法、依約開展帳號和信息管理工作」，防止已查處的問題「反彈復發」。

戶晨風是中國近年來以調查「薪資購買力」而聞名的網紅。2023年3月間，他曾在成都採訪一名來自四川南充農村的78歲老人，生活貧困，每月農保僅人民幣107元（約15美元），因此需打工維生。

隨後，戶晨風即帶著老人前往超市，試圖自掏腰包107元為老人購買大米、麵粉、雞蛋、豬肉，結果花費127.88元，引起中國民眾熱議。然而，這一訪談不但被下架，他的「嗶哩嗶哩」（bilibili，俗稱「B站」）帳號更被封禁。

郭美美則是在2011年間自稱「中國紅十字會商業總經理」，在微博炫耀自己住別墅、開豪車，並擁有數十個愛馬仕（Hermes）包包，還指這些錢都來自她的「乾爹」、中紅（中國紅十字會）博愛資產管理有限公司前董事王軍，引起軒然大波，進而導致中國紅十字會信譽破產，至今未能恢復。

今年11月初，郭美美在其微博帳號「郭美May努力努力」曝光一張勞斯萊斯新車的照片，身著鮮艷服裝並配上眾多鮮花和氣球，站在一輛白色勞斯萊斯（Rolls-Royce）轎車前，指自己「喜提大玩具」，引發中國網友撻伐。

出身研究生考試輔導老師的張雪峰，早年因解讀中國知名大學的影片迅速走紅，如今粉絲數已達2000萬，其中也包括不少受其愛國主義「戰狼」言論所吸引的粉絲，但使他成為爭議人物。

今年9月3日，張雪峰動員旗下教育公司數百名員工觀看北京閱兵，事後並表示，中國的武器「不是為了嚇唬，而是為了國家統一」。「槍聲打響的那一天」，他至少捐5000萬元，並稱公司帳上永遠有這筆錢，「為了國家統一最起碼捐1億元」，引起爭議。

