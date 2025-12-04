流感肆虐中國17省 急診陽性率近45%、青少年占比高

我的頻道

中國新聞組／北京4日電
2025年12月1日，內蒙古醫科大學附屬醫院兒科，家長陪兒童診療流感。(中新社)
近期，中國流感患病人數持續上升。中國疾病預防控制中心日前發布的《全國急性呼吸道傳染病哨點監測情況（2025年第47周）》顯示，全國門急診流感樣病例中，流感陽性率已接近45%，全國流感活動整體進入中流行水平，部分省份已達高流行水平。 由於流感高發，治療藥品「奧司他韋」引發民眾搶購，也出現耐藥性。

中國新聞周刊報導，疾控中心病毒病所國家流感中心主任王大燕指出，有17個省流感達到高流行水平。根據最近監測情況，預計全國在12月上中旬達峰的可能性較大。甲型H3N2亞型流感病毒仍然占流行優勢，占比超過95%，有少量甲型H1N1亞型和乙型流感病毒同期流行。

廣東省人民醫院呼吸與危重症醫學科主任醫師李靜表示，從患者年齡分布看，醫院呼吸科收治的甲流患者中兒童和青少年占比較高，約為50%。老年人約占30%，但重症風險更高。

為何今年的流感相較往年流行強度更大？復旦大學附屬中山醫院感染病科主任胡必傑表示，相比於甲型H1N1病毒，甲型H3N2病毒的特點是抗原漂移速度更快，變異速度更快，容易出現免疫逃逸。

所有流感嚴重併發症中，病毒性肺炎最為常見。上海兒童醫學中心感染科主任曹清說，病毒性肺炎本身已很兇險，部分患兒在經歷病毒性肺炎後會繼發細菌感染，病情可能突然加重，嚴重時甚至可導致休克。

羊城晚報報導，深圳市第三人民醫院院長盧洪洲表示，一旦確診流感病毒感染，第一時間抗流感病毒治療，特效藥物治療可以消除病毒，預防重症，也可避免傳染他人。但盧洪洲說，目前醫院常用的奧司他韋、瑪巴洛沙韋已出現耐藥情況，這種情況下昂拉地韋片依然是強有效。

