真假？「生3至4個子女能降死亡風險」 這篇論文被熱議

中國新聞組／北京4日電
北大一篇論文稱，生育子女可降低死亡風險，圖為甘肅省婦幼保健院產科護士在新生兒護理區照顧剛出生的寶寶。（新華社）
北大一篇論文稱，生育子女可降低死亡風險，圖為甘肅省婦幼保健院產科護士在新生兒護理區照顧剛出生的寶寶。（新華社）

北京大學公共衛生學院近日發表一篇論文稱，「男性患者每增加一個親生子女死亡風險降低4%，女性患者有3至4個親生子女死亡風險最低」、沒生育的男女死亡風險高等結論引起熱議，兩日來霸榜微博熱搜，閱讀量已超1.7億，不過評論區裡多是批評留言，認為「專家為協助政府提高生育率，拿沒有科學依據、邏輯不合理的數據來糊弄大家，尤其是女生」，還有網友諷「完了，那男的生育0個可怎麼辦」。有專家指這篇文章的結論不代表因果性。

據紅星新聞報導，這篇由北京大學公共衛生學院孫點劍一副研究員等學者發表於「中華醫學雜誌（英文版）」的論文，題為「50萬中國男女的親生子女數量相關的發病和死亡風險的全表型組圖譜：一項前瞻性隊列研究」，基於CKB項目中51萬餘名30至79歲中國成人數據，經約12年隨訪。

初始數據顯示，在無親生子女及育有一個、二個、三個、四個及以上子女各組中，育有一個子女者往往更年輕、收入更高、體育鍛鍊更多，並更有可能有健康的飲食習慣。

研究結果提示，親生子女數量與多個系統的疾病風險顯著相關。Cox模型顯示，相較於育有單個子女者，無親生子女的男性在36種疾病中9種疾病風險升高，無親生子女女性在37種疾病中5種疾病風險升高。每增加一個子女，男性精神行為障礙風險降低，女性精神行為障礙和乳腺癌風險降低。然而，女性每多一個親生子女，膽石症和膽囊炎風險就會增加4%。

針對初始患有重要慢性疾病的人群，研究發現，相較於有親生子女的患者，無親生子女的男性、女性患者的全因死亡風險分別高出37%、27%。分親生子女數量來看，限制性立方樣條分析顯示，男性每多一個親生子女，死亡風險降低4%；而有3至4個親生子女的女性患者，死亡風險最低。

研究死亡率時，研究者選取的樣本是在跟蹤調查之初就患有重要慢性疾病或症候的人，占整個樣本的約一半。

香港中文大學（深圳）人文社科學院副教授劉鋒對此表示，這是一個相關性的研究，而不是一個因果性的研究。研究控制了一些干擾變量後，觀察到生三個或四個小孩的死亡率是最低的，但這並不等於生了三個或四個小孩導致死亡率變低。因為這可能由其他因素導致，即遺漏變量。例如，是因為身體缺陷導致了不能生育，這也導致了死亡風險更高。

劉鋒認為，對於觀察到的這樣一個相關性，不需要太去關注表面上的結論，更應該關心導致這一現象的機制和邏輯。這些機制更值得去研究，意義更大一些。解釋清楚為什麼，才對生活有指導意義。

北大一篇論文稱，生育子女可降低死亡風險，圖為福建省婦幼保健院護士在照顧剛出生的寶...
北大一篇論文稱，生育子女可降低死亡風險，圖為福建省婦幼保健院護士在照顧剛出生的寶寶。（新華社）

香港 微博

