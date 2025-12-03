「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

劉喜美(左)與當年在汶川地震廢墟裡救出她的梁智斌，11月29日在長沙參加漢式集體婚禮。(取材自微博)

17年前，四川汶川發生芮氏規模8.0地震 ，在青川縣的一片廢墟中，救援軍人梁智斌從廢墟裡被抱出10歲的劉喜美。劉喜美瞇著被光線刺痛的眼睛，只記住了那雙沾滿泥土卻格外溫暖的手。 17年後，這雙手再次握住了劉喜美，這一次，他們是決定相守一生的伴侶。

紅網報導，從四川分別後，兩人在12年後的長沙街頭偶遇了。22歲的劉喜美和父母一起吃飯，媽媽突然盯著隔壁桌的男人看了半天，「那人身形，怎麼那麼像當年救你的梁戰士？」劉喜美順著媽媽指的方向看去，試探著打招呼，「梁哥哥？是你嗎？」想不到對方真的是梁智斌，令劉喜美非常激動。

「她變化太大了，我完全沒認出來。」梁智斌說。剛開始，梁智斌只是把她當成「需要照顧的小妹妹」，「一開始完全沒往那方面想。」梁智斌說，他比她大12歲，總覺得兩人之間有代溝。但劉喜美很主動，她會分享日常，會跟他聊傳統文化。她的熱情像一束光，一點點照進梁智斌心裡。

後來，也是劉喜美先告白的； 「一開始心裡始終有個疙瘩，我比她大那麼多，我過不了這個坎。」梁智斌說。年齡差12歲，注定會有磨合。剛開始在一起，他們常常因為「代溝」鬧笑話，但他們也願意為對方改變。劉喜美說：「如果只是報恩，我們走不到一起。我們是因為愛，才想共度餘生。」梁智斌也認同：「當年救人是職責，現在愛她是真心。這是兩回事。」

2025年11月29日，兩人參加長沙黃興廣場第五屆漢式集體婚典，身著漢服行沃盥禮、同牢禮等古儀。副市長錢麗霞證婚，數千市民現場見證。當年托舉生命的雙手緊扣紅綢，被解讀為「君生我未生，我生君未老」的浪漫詮釋。