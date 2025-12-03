我的頻道

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

杭州回東北過年 到俄國轉機省千元？免簽催熱跨國返鄉攻略

中國新聞組／北京3日電
網友發布攻略，稱春節從杭州飛回東北過年，借道俄羅斯比在國內換乘飛機更優惠，可以省下1000元。（取材自微信）
在中國外交部2日例行記者會上，俄羅斯記者就「俄對中國公民實施免簽」提問，發言人林劍回應，中俄實現互免簽證是兩國政府和人民又一次的雙向奔赴，相信這將進一步增進兩國人民的友好，促進各領域的交流合作。隨後有多名浙江網友在社交平台發布攻略，稱春節從杭州飛回東北過年，借道俄羅斯比在國內換乘飛機更優惠，可以省下1000元（人民幣，下同）。

極目新聞報導，多名網友在社交平台分享「東北人過年返鄉省錢攻略」。發帖者稱，自己過年要從杭州飛回俄羅斯布拉戈維申斯克（簡稱布市）一河之隔的黑河。比如，2026年2月13日從杭州飛黑河，機票約2500元且需經停北京，但是如果選擇先飛往俄羅斯符拉迪沃斯托克（海參崴），再轉機至布市，最後乘船返回黑河，全程費用僅約1700元，比從杭州飛黑河的價格便宜。

該網友還建議，「計畫到哈爾濱旅遊的遊客，也可考慮先赴海參崴遊玩，再飛往哈爾濱，費用可能比直飛還便宜。」

報導指出，有一名網友已預訂2026年2月10日從杭州飛往海參崴的機票，並計畫從海參崴乘船或大巴返回牡丹江老家過年。他表示，自己一看到俄羅斯對中國公民免簽之後，就趕緊下單買了機票，這樣的行程規畫幫助自己省了近1000元費用。

極目新聞透過購票平台查詢發現，2026年2月12日杭州飛往黑河的最低價約2585元（加機建燃油費共2725元），且需在北京經停約6小時。相比之下，若同日先從杭州飛往符拉迪沃斯托克（最低含稅價約1192元），次日再飛往布拉戈維申斯克（最低含稅價約624元），最後乘船抵達黑河，全程費用較「杭州-北京-黑河」方案低約800元。

據悉，從黑河前往布市，國際客船單程船票一人80元、往返船票一人160元，僅需約5分鐘的航程，即可由黑河口岸乘船直抵布市口岸。

有網友已預訂2026年2月10日從杭州飛往海參崴的機票。（取材自微信）
路祭殉職消防員 親友淚喊「阿豪，返來啦」灑水儀式現彩虹

李家超：12.7立會如期投票 選舉救災並行 剩下8場論壇復辦

