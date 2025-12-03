我的頻道

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

演員浙江景區試戴帽子被要價5元 有挺商家有批「窮瘋了」

中國新聞組／北京3日電
洪劍濤在浙江紹興安昌古鎮想試戴帽子，商家表示要收錢。（視頻截圖）
中國演員洪劍濤近日在社交平台發布視頻，稱自己在浙江紹興安昌古鎮想試戴一下帽子，店家表示要收5元（人民幣，約0.7美元），不買不給試戴。視頻發布後引起網友討論，有人支持商戶的做法，認為試戴收費合理，也有人覺得「東西碰一下都要收費，給人窮瘋了的感覺」。事件發生後，景區發布聲明道歉，並表示將進行整改，即日起在景區內增設烏氈帽免費拍照打卡體驗點，歡迎遊客試戴體驗。

封面新聞報導，洪劍濤2日在社交平台發布視頻，稱自己在一商戶門口詢問，「我可以試試戴這個帽子嗎？」商家直接回應：「試試5塊」，洪劍濤進一步詢問：「我不買，試試這帽子5塊，試戴一下5塊？」 商家稱：「你要買可以試，不買試不了。」洪劍濤反問，「人家不試，怎麼能買呢？」但商戶仍堅持：「要買就試，不買試不來。」

這段視頻在網路上引發網友討論。有人認為試戴收費合理，「所有人都去試戴，髒了算誰的？」「我不支持想白嫖的遊客」；也有人批評商家「想錢想瘋了」、「這樣的地方誰敢去玩」。

浙江紹興安昌古鎮工作人員表示，古鎮內有幾家商戶在賣烏氈帽，由於該商戶考慮到大多遊客只是試戴拍照而非購買，所以制定了 「試戴拍照5元」 的模式，但這種方式未提前明確告知，也未充分尊重遊客體驗，事情發生後，景區工作人員已找到商戶，要求商戶明確碼標價。

浙江安昌古鎮景區隨後發布「關於安昌古鎮『烏氈帽試戴要收費』相關情況的回應」，表示對此次事件暴露的服務疏漏深表歉意。回應指出，事件發生後，景區第一時間與涉事商戶溝通引導，並立即整改。同時，為滿足廣大遊客需求，即日起在遊客中心、六大主題展館及每艘烏篷船上，增設了烏氈帽免費拍照打卡體驗點，歡迎各位遊客試戴體驗、定格美好，沉浸式感受水鄉風情。

洪劍濤在浙江紹興安昌古鎮想試戴帽子，商家表示要收錢。（視頻截圖）
