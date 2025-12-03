車圈惡性競爭？ 小米高管集體遭短信轟炸 數分鐘內逾30則

小米集團董事長特別助理、戰略市場部副總經理徐潔雲遭遇短信轟炸。（取材自微博）

小米 集團董事長特別助理、戰略市場部副總經理徐潔雲於12月2日下午在微博 發文，展示自己手機在短短幾分鐘內收到超過30條平台驗證碼短信，直斥「突然就來了，真是無聊」。隨後小米汽車副總裁李肖爽、新媒體總監神得強亦遭遇相同情況。有網友質疑手機號洩露，但也有猜測是「車圈競爭激化」，相關話題登上熱搜。

徐潔雲手機的短信界面截圖，包括來自「宜春政府熱線」、「智慧樹」、「海大雲」等平台數十條驗證碼，疑似遭遇短信轟炸。隨後，小米公司新媒體總監神得強在徐潔雲微博下評論表示，他也收到了類似的信息，接著，小米汽車副總裁李肖爽、REDMI產品經理胡馨心也在微博分享相同遭遇。

有網路安全專家表示，這類短信轟炸主要利用惡意代碼劫持多個正規網站的短信驗證登錄接口，就可同時以多個網站的短信驗證登錄功能，向特定手機號碼連續發送大量驗證碼短信，實現轟炸效果。

有網友猜測，該事件可能與當日小米汽車交付突破50萬輛的行業競爭相關。

據悉，小米汽車發帖文表示，自2024年4月3日以來，截至2025年12月2日，小米汽車累計交付已逾50萬輛，年內交付量已超過了年初設定全年目標的35萬輛，創下新勢力品牌20個月達成紀錄。

加上此前，小米汽車副總裁李肖爽曾因回懟「詛咒小米車主」的惡意評論引發爭議。輿論多認為這波驗證碼短信攻擊與車圈惡性競爭相關，徐潔雲發聲暗諷「做人不能做成主板機」直指黑粉行為。目前小米尚未公開報案，但有法律界人士呼籲追查源頭。