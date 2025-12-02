阻劣跡網紅「換馬甲」復出 人民日報：應永久封禁

我的頻道

記者賴錦宏╱綜合報導
網紅柏公子喜歡展示購買的奢侈品、名貴服飾。（取材自紅星新聞）
在中國國家主席習近平提出「健全網絡生態治理長效機制」後，官媒人民日報發表評論文章稱，清朗網路空間不允許劣跡網紅通過改名換姓、改造型等「換馬甲」方式復出；但對劣跡網紅復出也絕非「一棍子打死」，一些輕微行為可以探索合理復出，不過偷稅漏稅、涉黃涉賭等違法行為應永久封禁。

新華社報導，中共中央政治局11月28日就加強網絡生態治理進行第23次集體學習。習近平在主持學習時強調，網絡生態治理是網絡強國建設的重要任務，事關國家發展和安全，事關人民群眾切身利益。要健全網絡生態治理長效機制，著力提升治理的前瞻性、精準性、系統性、協同性，持續營造風清氣正的網絡空間。

人民日報11月30日在線上刊發題為「豈容劣跡網紅換馬甲復出」的評論文章，點名批評曾因頻繁炫富遭封號、又因偷稅人民幣749萬元被處以1,330萬罰款的網紅「柏公子」，指「王子柏」帳號在社交平台復出，11月已直播逾19次，積累23萬粉絲。

文章質疑：通過改名換姓、變換造型、改變ip屬地……靠換馬甲就可以規避封禁、洗白重來嗎？「網友不答應，清朗網路空間也不會答應」。

文章稱，通過展示豪車、奢侈品、環球頭等艙出行等奢靡場景塑造「頂級富豪」人設、高調炫富，既不符合公序良俗，也觸碰了道德邊界；而偷稅漏稅，更是突破法律底線。

極目新聞報導，售賣假貨的「東北雨姐」也被點名偷偷復出。2024年10月，「東北雨姐」帳號因虛假宣傳被封禁，距今已被封13個多月，仍擁有1700多萬粉絲。10月23日，有網友發現「東北雨姐」在她的小號「雨（記錄生活）」短暫露臉。目前，「東北雨姐」和「雨（記錄生活）」帳號均已被封禁。

人民日報指出，中國《網絡主播行為規範》明確規定，網絡主播應當依法納稅；對問題性質嚴重、多次出現問題且屢教不改的網絡主播，應當封禁帳號。

文章強調，擁有大量粉絲的公眾人物有傳播正能量、展現真善美的義務，其言行也在影響著社會價值觀。若允許違法者輕易復出，讓「靠人設圈錢、靠違規獲利」的邏輯得逞，將會傳遞錯誤信號，嚴重汙染網路生態，給全社會尤其是青少年帶來惡劣的示範。

習近平 中共

