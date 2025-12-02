「把自己過好」 中國年輕人婚育觀改變 避孕套銷售跳水

在中國，男人被指連避孕套都消費不動了。（取材自每日頭條/東方IC圖）

過去經濟愈不景氣，安全套賣得愈好，因為沒錢花、沒事就宅家，親密關係成了「低成本高收益」的消遣方式，然而最近幾年這個規律失靈了。根據數據，2024年中國安全套市場規模約156億元(人民幣，下同，約22.2億美元)，同比下降17%，較2019年減少19.2%。業界普遍認為，中國安全套行業正面臨前所未有的萎縮。

新浪財經報導，分析人士指出，年輕世代婚育觀念轉變，是影響市場結構最核心的因素。傳統的「戀愛、結婚、生育」路徑逐漸讓位，愈來愈多年輕人將個人成長置於優先位置，在經濟壓力、職涯競爭及生活方式選擇下，主動選擇「先把自己過好」。截至2024年，中國單身人口達2.97億，占全國人口20.7%；獨居人口也突破9200萬。

北大與復旦的聯合調查顯示，最年輕族群的性生活活躍度反而偏低，有伴侶卻一年無性生活的男性與女性占比分別達14.6%與10.1%，高於部分70後與80後。親密關係頻率下降，使安全套的剛需特性明顯削弱。網路上「談戀愛太貴」、「沒對象，不需要」等言論，也凸顯年輕族群對感情投資的謹慎。

報導指出，儘管「不談、不累」成為輕人普遍心態，然而，性需求並未消失，而是轉向另一個快速升溫的市場─情趣用品。

數據顯示，2024年中國情趣用品市場規模達1942.1億元，同比增長8%，較2019年成長超過六成。美團閃購用戶90天覆購率高達38%，年均下單頻次從2021年的2.1次躍升至2024年的5.3次，從「偶爾嘗鮮」邁向「日常囤貨」。今年雙11，全網成交額突破85億元，90後、00後占比逾65%，女性消費者更成最大動力來源，女用產品成交額占比達67%。

專家認為，安全套遇冷、情趣用品熱銷，反映的不僅是商品興衰，而是親密關係模式的重組，從依賴他人，走向自我照顧；這並非退步，而是消費與情感邏輯的成熟化，代表個體對自主性、身體感受與情緒健康的重視升高。