76：90／中男籃4天內遭韓雙殺 球迷轟：和男足一個鳥樣

兩連敗！中國男籃76比90再輸南韓。圖為比賽現場。(取材自央視網)

2027年世界盃 男籃賽資格賽近日熱戰，為爭奪後年8月進軍卡達會內賽門票。曾是亞洲一級強隊的中國男籃隊，2天前在亞洲區資格賽第一戰，以76：80敗給南韓 ，失去地主優勢；1日第二場作客南韓主場，原想復仇，沒想到遭全面壓制，一度落後32分，最後以76：90吞敗。不少球迷心碎之餘氣到開罵，「臉都不要了」、「快和男足一個鳥樣了」。

綜合媒體報導，中韓之戰比賽過程令人意外，原本預期的兩隊激戰畫面完全沒有出現。只見中國隊一開場就處於挨打局面，南韓在原州市自家主場上半場三分球投10中7，打得中國望球興嘆，26歲李政炫個人上半場就飆進4個三分球及2個2分球，命中率百分百，全場攻下24分，成最大功臣；加上主將李賢重下半場也開始發揮，全場攻下20分。

反觀中國隊進攻幾乎停滯，只依靠廖三寧個人單打強行得分。上半場結束時，中國男籃外線三分球12中1，僅得29分，南韓隊三分球出手10次，便命中7球。半場結束中國男籃以29比52落後23分。下半場中國隊依然沒有可靠的得分方式，而防守端也未能有效壓制南韓攻勢，分差一度被拉大至32分。

最終，中國隊以76：90敗給南韓隊，短短4天內，連輸兩次。

其實，本屆世預賽前，面對老對手南韓，部分籃球業內人士表示樂觀。相比之前南韓男籃，這支隊伍看上去像是「草台班子」，不僅沒有歸化球員，隊內最高球員身高僅有202公分，甚至沒有正式主教練，由兩位本國聯賽教練員合作搭班執教。

兩場比賽失利後，有業內人士指出，中國隊在比賽中並沒有發揮出球員的能力特長。分析指出，相比最高球員僅有202公分的南韓隊，中國隊的周琦、胡金秋在對位上有著明顯的身高優勢。「在外線進攻打不開的情況下，如果能利用大個子球員的身高優勢，中國男籃或許不會輸得如此狼狽」。

而兩場比賽也反映了這支轉型中的中國男籃遇到的陣痛。

此前，中國籃協主席郭振明曾公開表示，從中國男籃的表現中，深刻體會到了與世界的脫軌，「人家快速發展，我們漸行漸遠，跟不上潮流。我們的運動員、教練員、裁判員都在舒適區中……接下來要與國際打通。」

一位前國手球員也對中國新聞周刊表示，在亞洲範圍內，日本 、南韓男籃打球的小技術使用得非常好，而中國男籃仍然採用大線條的技術，已經不再實用了。