又美又颯的解放軍女飛行員 00後郭萬樹通過畢業考核

女飛行員郭萬樹。(取材自澎湃新聞)

中國解放軍 陸軍第83集團軍某旅近日組織新畢業飛行員進行首次飛行訓練，其中「00後」女飛行員郭萬樹，因專注而果敢的操作，在訓練場上備受關注，被官媒讚「又美又颯」。

澎湃新聞報導，訓練當天，由偵察、武裝、勤務、運輸等多型直升機組成的編隊依序升空，依照戰鬥編組迅速進入目標空域。多個機組採用「老帶新」模式，協助新飛行員盡快熟悉實裝環境。郭萬樹完成飛行任務後，立刻查看飛行影像，分析自身操作細節。她坦言，首次改裝新機型仍有陌生感，必須投入更多時間熟悉程序與操控。

郭萬樹出生於2003年，安徽省廣德市人。2021年經層層選拔，以飛行學員身分入伍，是當年宣城市唯一錄取的女飛行員，也是全國35名錄取者之一。2024年4月，她成功完成首次單飛，今年6月通過畢業考核。

為協助新飛行員快速成長，該旅為每人制定「訓練套餐」，涵蓋地面專修室、模擬訓練數據分析、專職教練輔導等環節，從首飛起就按實戰化標準培養。該旅高帥指出，新飛行員必須在高強度訓練中盡早建立操作底層能力，才能符合未來戰場需求。

過去的訓練路並不輕鬆。在航空兵學院學習期間，面對密集的理論課程與高強度模擬訓練，郭萬樹曾一度感到吃力。尤其在旋梯訓練中，她的抗眩暈能力明顯弱於他人，連續旋轉十圈都困難。然而，她以加練方式克服短板，反覆進行枯燥訓練，經過一個多月終於提升耐受度，跨過早期最大難關。

2023年12月，她進入某旅展開實裝訓練。為提升手感，她利用碎片時間以樹枝模擬操作桿與腳蹬，重複進行桿舵協同動作。長期的反覆練習，使她的操控技術逐漸成熟，能穩定駕機完成任務。

2024年4月，她順利完成首次單飛，不久後憑藉優異成績轉入高教階段訓練，多次被評為「四有」優秀學員。她表示，希望未來能熟練掌握更多飛行技巧，以最佳狀態走向戰鬥員崗位。