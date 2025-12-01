我的頻道

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯 或尋求川普赦免

NBC民調／花4年讀大學 63%民眾直言「不值得」

最具綜合競爭力…北京CBD商務區 全球第六

中國新聞組／北京1日電
北京CBD商務區夜景。（本報北京傳真）
北京CBD商務區夜景。（本報北京傳真）

近日，「全球商務區吸引力報告」時隔五年再次發布。北京CBD的全球排名躍升為第六，較五年前提升一位，是中國最具綜合競爭力的商務區。

「全球商務區吸引力報告」是全球最具權威性的商務區評估體系之一， 此前曾發布過兩版。今年的報告由安永（EY）與城市土地學會（ULI）在全球商務區創新聯合會支持下發布，受評的30個CBD分布在19個國家，共匯聚了84家「財富」全球500強企業總部，日均承載總計700萬餘名從業人員，年經濟總量貢獻突破4.5兆美元，對全球經濟增長起到至關重要的作用。

榜單上，中國商務區占據四席，分別是第6位北京CBD、第13位香港中環、第14位上海浦東—陸家嘴和第22位廣州天河CBD。

報告認為，中國的城市群表現亮眼，憑藉差異化定位與協同互補的發展路徑，構建起了具有全球影響力的商務區梯隊。其中，北京CBD連續三次在報告中躋身全球前十，是中國最具綜合競爭力的商務區。

「世界商務區的競爭力版圖正在被重塑。最引人注目的是亞洲商務區的整體崛起。」安永華北區主管合夥人張明益解讀報告時說，在綜合吸引力排名前十的CBD中，亞洲占據四席，包括東京丸之內、北京CBD、新加坡中央商務區等，排名均有明顯提升，「這意味著世界經濟重心呈現逐漸東移的趨勢。」

報告的基準評估體系包含8個類別，如人才、市場接近度、影響力、外部條件、辦公空間、消費活力、創新與可持續性。除綜合排名外，還形成了類別單項排名。在「消費活力」「人才」「創新」這幾個維度，北京CBD均名列前茅。

以「消費活力」為例，北京CBD全球排名第二，成功構建了「工作—生活—休閒」的一體化生態。商務區內不僅坐落著林立的寫字樓，還擁有高度密集的文化設施、餐飲零售、商業服務與公共空間，兼顧了生活溫度和職場效率。

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

彭博專欄：中緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

新劇搭霍建華火了…朱珠被拍到面無表情「對老公做一件事」 登熱搜

聖文森大選後恐與北京建交？台外交部揭兩國最新互動

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
香港大埔宏福苑發生大火，71歲的王姓男子得知妻子被困在屋內後情緒激動。(路透)

香港高樓大火44死 李家超：午夜後火勢獲控制

2025-11-26 18:00
小金抽到的顯卡。（取材自紫牛新聞）

屬公司財產？實習生出差抽中3000元顯卡拒上交 被勸退離職

2025-11-22 07:30
杭州蕭山國際機場出現大批印度人手腳健全卻坐上輪椅，希望可獲優先登機權。（向陽視頻）

印度人「輪椅黨」現身杭州機場 引發中國網友抨擊

2025-11-25 21:47
圖為中國國家主席習近平。路透

又一經濟支柱垮了？中國這關鍵數據多年來首見萎縮

2025-11-26 09:41
兩人出軌畫面。（視頻截圖）

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

2025-11-06 20:47

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

「手插口袋」中國司長台前強硬 會後即赴大連安撫日企

