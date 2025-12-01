「中首父」狂生300孩？情人曝炸裂細節 網：馬斯克輸了

我的頻道

中國新聞組／北京1日電
「中國首父」徐波被爆狂生300個孩子，被前情人控家暴虐童。(取材自微博)
「中國首父」徐波被爆狂生300個孩子，被前情人控家暴虐童。(取材自微博)

身家數百億、自詡為「中國首父」，還自稱多益網絡董事長的徐波（煮肘）遭前女友「二妞媽」爆料，指徐波有300個孩子，對於「300孩」的說法，有網友質疑是不是多寫了個零，更有網友稱，連育有14孩的「世界首富」馬斯克都要自愧不如了。

綜合媒體報導，「二妞媽」在微博發文稱，她與徐波生育了11個孩子，二女兒被囚禁虐待毆打，13歲至今沒有上過學，目前正在爭取2個女兒的撫養權。她還表示，「過去十幾年，為了維繫和運營這個擁有300個孩子的大家庭，其開銷是巨大且持續的」。

有網友表示，短劇也只敢寫「99個兒子」，徐波這劇情離譜到短劇都編不出來。針對有人質疑「300孩」的說法，二妞媽回覆「沒有，只會少寫不會多寫」。

二妞媽還回應了之前徐波指控她「捲走3億多資產」的指控，強調法院一審已經駁回該訴求。多益網絡官方帳號聲稱，該微博用戶在網絡大量造謠，並要求平台盡快處理。另有疑似徐波本人的微博帳號「生育興華」，放出二妞的視頻，稱該網友是女騙子女賊，「她說的假的，誰信誰蠢誰後果自負」。

只有初中學歷的徐波曾參與「夢幻西遊」立項，主導核心玩法、社交與經濟系統設計，被視為是「夢幻西遊」的核心策畫之一，到2006年徐波離開時，「夢幻西遊」在線人數突破百萬，直到現在，「夢幻西遊」仍是網易最賺錢的遊戲。徐波離開後創辦多益網絡，推出「夢想世界」、「神武」等遊戲，雖然規模都難以跟「夢幻西游」相比，但妥妥實現了財富自由。2022年，徐波以270億元（約38億美元）的財富位列胡潤百富榜第197位。

其實，徐波早年間就已經表現出「多生孩子」的傾向。2017年初，他開始在微博用「煮肘」帳號公開招募女友，明確提出「生至少50個優質兒子」的目標，並列出擇偶標準，微博帳號名一度更名為「多生孩子能解決一切問題」。

之後，他宣稱身家280億，已與不同女性生育12個孩子，多次放言自己是百萬裡挑一的頂尖精英男，要把50個優質兒子都培養成社會精英，其中至少有10個是頂尖精英，例如培養出30個王思聰那樣級別品質的人。

2024年4月25日，多益網絡官方微博發布「中國首父徐波對司法的控訴」，徐波在文中自詡為「中國首父」，並強調「此稱號當之無愧」。

徐波前女友「二妞媽」在微博的發文。（取材自微博）
徐波前女友「二妞媽」在微博的發文。（取材自微博）

微博 馬斯克

