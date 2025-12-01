我的頻道

MetroCard倒數1個月將永久停售 餘額可轉至OMNY帳戶

川普無償對台軍援歸零 承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

洛杉磯街頭出現「餓了麼」騎手 咋回事？當事人曝真相

中國新聞組／北京1日電
網友拍到騎著「餓了麼」裝備的男子在美國洛杉磯街頭送外賣。（視頻截圖）
11月29日，有網友發視頻稱，在美國洛杉磯街頭看到中國第二大外賣平台「餓了麼」的外賣騎手騎車送餐，沒多久相關話題上了微博熱搜，評論區裡網友紛紛留言：「餓了麼什麼時候開通了全球業務」，還有網友直接稱「中國外賣，覆蓋全球」、「厲害啊」引發熱議。該騎手王先生告訴中國媒體，他曾在國內當餓了麼騎手，到美國後將裝備郵寄到了美國，並非餓了麼開通了全球業務，並稱他通過飯團外賣等華人平台，日均接單20至30單。

據極目新聞報導， 據網友發布視頻，美國洛杉磯街頭出現一名餓了麼騎手送外賣，該騎手騎著九號電動車，電動車上放著餓了麼的外賣箱，還裝備了雨棚。許多網友對此感到十分驚訝，留言「餓了麼在美國還有業務？」、「第一眼以為回國了」、「中國外賣卷到美國了？」，還有人直指「中國外賣，覆蓋全球」。

極目新聞聯繫上該騎手王先生，他表示，並不是餓了麼平台在美國真的有業務，此前他在國內餓了麼平台送外賣，現在將包括九號電動車和餓了麼外賣箱等裝備郵寄到了洛杉磯從事外賣；「和國內差不多，註冊一個帳號就能接單送外賣」，他稱在洛杉磯通過飯團外賣等華人平台接單，日均接單20至30單。他還調侃：「我這是餓了麼美國總舵之洛杉磯分堂口」。

不過王先生此舉也引來不少中國網友質疑，既然用的是其他家的平台，接單系統等數據系統都不是餓了麼提供的，卻在給餓了麼做宣傳，若產生糾紛波及餓了麼商譽或自身權益等情況，恐有涉法律問題。 有網友在評論區喊「讓老美見識一下中國速度」，但美國人居住地點比較分散，用汽車去送外賣比較合適，相比較於汽車，王先生騎的電動摩托的速度畢竟還是慢了些，是不是有些自曝其短？也有網友質疑他作秀。

洛杉磯 電動車 華人

香港宏福苑大火環境「非常惡劣」 死亡人數增至151人、多人涉誤殺罪

