上海1杯手沖咖啡賣天價1.2萬 「不坑窮人很仁慈」

記者黃雅慧／綜合報導
近日有網友發帖爆料上海BFC外灘金融中心一家咖啡店推出天價咖啡引發熱議，聲稱一杯手衝咖啡人民幣1萬2899元。（取材自經視直播）
近日有網友發帖爆料上海BFC外灘金融中心一家咖啡店推出天價咖啡引發熱議，聲稱一杯手衝咖啡人民幣1萬2899元。（取材自經視直播）

近日有中國網友爆料，上海BFC外灘金融中心一家咖啡店推出天價咖啡引發熱議，聲稱一杯手沖咖啡人民幣1萬2899元（約1823美元），每杯僅用13至15克豆子，外界認為高價在於稀缺性。

經視直播報導，門市工作人員28日表示，該款咖啡選用的是2025年BOP（最佳巴拿馬）標王咖啡豆，全球限量僅有20公斤，產自巴拿馬著名的翡翠莊園。因稀缺性導致其溢價較高。該咖啡豆採用淺度烘焙，為充分釋放其豐富的果香與口感層次感，門店僅採用手沖方式製作。每杯咖啡約使用13至15克咖啡豆，嚴格按照1克咖啡粉搭配15毫升水的比率衝泡，最終出品約200毫升。

門市人員稱，購買這款咖啡的消費者並不多，但透露，每月仍有固定顧客下單品嘗。

電商平台查詢該款咖啡豆，同款BOP瑰夏日曬組「標王」咖啡豆以限量禮盒形式銷售，禮盒內含一罐50克標王豆及一罐50克黑標豆，售價高達2萬2999元。產品詳情頁同樣標注，該標王咖啡豆全球限量20公斤。

中國網友對此意見不一，有網友認為只要不坑窮人就很仁慈，「對於奢侈的東西應該很理性看待，東西不貴那些有錢人的錢怎麼才能流通呢？買不起我們就看個新鮮熱鬧也不錯啊」、「不坑大眾的，還合法的，我都支持。」

但也有網友認為是噱頭，「為什麼這麼多人覺得會有人買？不管是真是假，更大的意義是噱頭，博眼球博出圈，有沒有人會買重要嗎?」、「當價格偏離價值太多了之後，就會有這種現象」。

